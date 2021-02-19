"Kısıtlamaların devam etmesi birçok esnafı kapatır"

AFYONKARAHİSAR - Son bir yılda küçük esnaf ve sanatkarların işlerinin neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Birliktir, “Bu şartlarda bile esnaf ve sanatkarımız ayakta kalabilmek, kepengini açabilmek için yoğun çaba gösteriyor” dedi.



Kooperatifin kefaletiyle yaklaşık 2.100 esnaf ve sanatkara 120 milyon TL kredi dağıtıldığını, yatırım taleplerinin de bu süre içerisinde devlet tarafından karşılandığını anlatan Birliktir, “Dağıtılacak olan kredi miktarında sıkıntı çekilmedi. Geri ödemelerde ise çok büyük sıkıntı olmadı. Kredi borçlarının ötelenmesiyle esnafın eli rahatladı” açıklamasını yaptı. Esnaf destek paketi adı altında dağıtılan 25 bin liralık kefilsiz, ipoteksiz kredilerin az da olsa esnafa can suyu olduğunu ifade eden Birliktir, “Ancak, bunun yerine krediler sıfır faizli olmalıydı” şeklinde konuştu.



Öte yandan pandemi sürecinin uzaması, işyerlerinin açılmaması halinde artık esnaf ve sanatkarların büyük kısmının vergi kayıtlarını kapatmayı düşündüğünü belirten Birliktir şunları söyledi: “Çok sayıda esnafımız, kiralarını ödeyemeyecek hale geldi. Esnafımız artık dükkanlarını açmak istiyor. Açık olanlar da işlerinin hareketlenmesini bekliyor. Bu sıkıntıya esnaf ve sanatkarlarımızın bir yıl daha dayanabileceğini sanmıyorum. Bu nedenle aşılamada esnafa da öncelik tanınmasını istiyoruz.”