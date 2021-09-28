Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 Deniz Trafik Operatörü alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Kadroya başvurmak için denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olma şartı aranıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.