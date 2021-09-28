Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 Deniz Trafik Operatörü alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Kadroya başvurmak için denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olma şartı aranıyor.