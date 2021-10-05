Kızıltan: “Ekvador ile Mersin arasındaki transit ülke ve limanlar ticari zincirden çıkarılmalı”

MERSİN - Ekvador ile ticarette yaşanan kriminal sorunlar nedeniyle Türk ithalatçıların yaşadığı mağduriyetlerin arttığına dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Ekvador ile Mersin arasındaki transit ülkelerin ve limanların tedarik zincirinden çıkarılması çağrısı yaptı. İki ülke arası ticaretin değerlendirildiği toplantıda Ayhan Kızıltan, Türk firmaların bölgedeki yasadışı faaliyetler nedeniyle hak etmedikleri sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Türk firmaların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Ekvador yetkililerinin harekete geçmesini isteyen Kızıltan, “Bölgede iş yapan firmalarımız Ekvador’dan bir konteyner mal alıyor ve bu konteyner gümrükte açıldığında içinden yasa dışı bir ürün çıkabiliyor. Firmalarımız haksız yere mağdur olup incelemeye alınarak ciddi prestij kaybediyor. Bu kabul edilemez. Transit taşımacılığı ara ülkeler ve limanlara uğramadan başarabilirsek ya da bu limanlarda da sıkı kontrol temin edebilirsek sorunların bir kısmını çözmüş olabiliriz” dedi.

Büyükelçi Puma Puma: Yeni hükumet kriminal suçlara karşı kararlı önlemler alacak

Mersin Limanı’nın Ekvador için en stratejik limanlardan biri olduğunu bildiren Ekvador Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma ise Mersin ile ilişkilerini yalnızca dış ticaret açısından değil karşılıklı farklı sektörlerdeki yeni yatırımlar açısından da önemsediklerini söyledi. Özellikle Kasım ayında Ekvador’da düzenlenecek Yatırım Zirvesi’ne Mersin firmalarını davet ettiklerini kaydeden Puma Puma, gıda yanında enerji, maden ve telekomünikasyon sektörlerini de beklediklerini bildirdi. Ekvador’da yeni bir hükümet kurulduğunu da bildiren Puma Puma, son dönemlerde artan kriminal suçlara kararlı şekilde önlem alınacağını belirtip bu sorunu ticaret yaptıkları ülkelerle diyalog halinde çözebileceklerine inandığını söyledi.