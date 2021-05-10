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Kızıltepe İlçesine Halk Kütüphanesi yaptırılacak

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk kütüphanesi yaptırılacak. Kütüphane yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek ve başvurular EKAP üzerinden alınacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mardin Kızıltepe İlçe Halk Kütüphanesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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