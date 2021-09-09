KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya’da iş dünyasıyla buluştu

M.Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya’da iş insanları ile buluştu. Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 740’ıncısı gerçekleştirilen ‘Hayme Ana Anma ve Göç Şenlikleri’ne katılan Tatar, kutlamaların ardından Dumlupınar Üniversitesi’nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Kıbrıs ve Türkiye ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulunan Tatar, “Türkiye bizim anavatanımızdır” diyerek yarım asırdır süren Kıbrıs Federal Cumhuriyeti görüşmeleriyle Kıbrıs Türkleri ile Anadolu Türklerinin bağının koparılmaya çalışıldığını ifade etti. Tatar, “Öyle bir anlaşma olsa, AB’de olmadığı için Türkiye’ye Kıbrıs’taki Türk askerlerinin çekilmesi lazım diyecekler. Bana göre yok oluşa kadar sürükleyecek tehlikeli bir oyuna çekmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı olduğum için artık federasyon yok. Kıbrıs Türk halkı varlığını sürdürebilme” dedi.

Kendi ayakları üzerinde durabilen Kıbrıs vurgusu

Kütahyalı iş insanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya’nın seramik başta olmak üzere farklı alanlarda Türkiye’nin kalbi olduğunu vurguladı. Kütahya’nın ülke ekonomisine büyük bir katkı sağladığını belirten Tatar, “Bir milletin büyüyebilmesi için güçlü bir ekonomisi olması lazım. KKTC’de biz de muazzam bir çaba harcadık. 1974’den bu yana bir devlet ve cumhuriyet olarak turizm başta olmak üzere, üniversite, hizmet ve tarımsal faaliyetleriyle kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi yatırımlarını yapan bir cazibe merkezi” ifadelerini kullandı.

Programının ikinci gününde Dumlupınar Üniversitesinde ‘Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Adadaki Varoluş Mücadelesi’ konferansına katılan Tatar’a, fahri doktora unvanı verildi. Kıbrıs gazileriyle yemekte buluşan Ersin Tatar, Kütahya’daki son ziyaretini 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Keramika’ya yaptı.