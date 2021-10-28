KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Gaziantepli iş insanlarına yatırım çağrısı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir takım temaslarda bulunmak üzere önceki gün Gaziantep’e geldi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in de eşlik ettiği ziyarette Tatar, Gaziantep Havalimanı’nda Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Garnizon Komutanı Hacı Ali Osma ve Büyükelçi Adnan Keçeci ile diğer yetkililer tarafından karşılandı. Tatar’ın kentteki ilk durağı Gaziantep Valiliği oldu. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Tatar, sonrasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi “2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni”ne katıldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu kararı ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” alanında “Fahri Bilim Doktoru” unvanı verildi. Fahri doktora töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada’da Varoluş Mücadelesi” konulu ilk açılış dersini gerçekleştirdi.

“Gaziantep’in tecrübesinden faydalanmak istiyoruz”

Daha sonra Gaziantep Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantepli iş insanlarına yatırım yapmalarını çağrısında bulundu. “Şehitler diyarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Gaziler diyarı Gaziantep’e ticaret köprüsü kurmak istiyoruz” diyen Tatar, “Kuzey Kıbrıs olarak artık, eğitimde ve turizmin yanı sıra sanayide de vites artırmak istiyoruz. Gaziantep’in yıllık 10 milyar dolar ihracat yapması zaten bir tesadüf değil, bizde bu tecrüben ve deneyimden faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

Gaziantepli iş insanları ve yatırımcılarla iş birliğinin gelişmesini önemsediklerini ifade eden Tatar, şunları kaydetti: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik mücadelesinde, altyapısında, sanayi bölgelerinin oluşmasında, ticaretinin gelişmesinde buralarla oluşturulacak olan bağlar var olan bağların geliştirilmesi ve arttırılması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomisine büyük katkılar yapmaktadır ve yapacaktır. Dolayısıyla aramızdaki bağların, aramızdaki münasebetlerin, aramızdaki ilişkilerin daha da gelişmesi bu iletişim çağında gerek uçak seferleriyle gerek farklı iletişim kanallarıyla birlikte işbirliklerinin arttırılması karşılıklı olarak yatırımların oluşturulabilmesi hem kültürel hem de ekonomik ticari faaliyetleri geliştirilmesi en büyük temennimizdir. Dolayısıyla kardeşlik ve dayanışma konusunda aynı duyguları hissettiğimiz ve aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır.”

“Tecrübelerimizi KKTC ile paylaşmaya hazırız”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da KKTC’nin ekonomik kalkınması için köklü üretim ve ticaret kültürünü, bu alanlardaki tecrübelerini KKTC ile paylaşmak ve birlikte kazanmak için hazır olduklarını dikle getirdi. Yıldırım, “Bizim gibi “Gazi” unvanına sahip Gazimağusa bölgesindeki Maraş’ın açılması bu işbirlikleri için yeni fırsatlar yaratabilir. Kıbrıslı girişimcilerin dünyaya açılma çabalarını yürekten destekliyoruz. Gazimağusa Limanın bu çabada hassasiyetle değerlendireceğimizi de ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs meselesi milli davamız”

GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur da Kıbrıs meselesinin milli dava olduğu olduğunu unutmadıklarını belirterek, “Artık tüm dünya kabul etmelidir ki Kıbrıs Adası’nda federasyon sistemi bir çözüm olmaktan çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını korumak için siyasi diplomasi kanallarını kullanırken, biz de ticari diplomasi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tüm dünyaya kabul ettirmek, sonsuza kadar yaşatmak için çalışacağız. Dünyanın bunu kabul etmesi için atılacak adımlarda iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapacağımızdan da şüpheniz olmasın. Kıbrıs’ın ekonomik gelişimine katkı sunmak için de her türlü işbirliğine hazırız. Biz Türkiye’yi Kıbrıs’tan, Kıbrıs’ı da Türkiye’den ayrı düşünmüyoruz. Biriz, birlikteyiz, bir kalacağız” şeklinde konuştu.



Toplantının sonunda GTO Başkanları tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm cephelerde yanında taşıdığı sancağın replikası armağan edildi.