KKTC, Hatay üzerinden Akdeniz deniz yolcu taşımacılığına açılıyor

Mehmet KAYA / ANKARA

Türkiye’nin yeni deniz yolcu hudut kapılarından biri Hatay oldu. İskenderun ile uluslararası yük taşımacılığındaki önemli merkezlerden biri olan il, Arsuz bölgesindeki Madenli Limanı yatırımla büyük yat ve 400 grostona kadar yolcu katamaranlarının yanaşabileceği hale getirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu HADO (Hatay Deniz Otobüsleri) yolcu terminal yatırımlarını tamamladı. Mayıs ayında Gazimağusa’ya ilk seferleri düzenlemeyi planlıyor. Kısa vadede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 110 bin Hataylının da içinde olduğu Türk vatandaşları hedefleniyor. Ancak uzun vadede ise KKTC Bayrağının Akdeniz’de de dalgalanması söz konusu.

Kapalı Maraş bölgesine yakın Magosa’nın sefer için seçilmesi, ileride bu bölge turizme açılırsa turist ulaşımını sağlamak. Bunun için ise Magosa bağlantılı olarak İsrail, Lübnan, Suriye limanlarından yolcu taşımacılığı yapılması planlanıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HADO projesi ile Hatay’ın din turizmi dahil, geniş anlamda turizm, ticaret ve denizcilik açısından büyük bir potansiyelinin harekete geçirileceğini vurgulayarak, Hatay için geliştirilen projelerin odaklarından birinin de Hatay’daki kırsal nüfusu korumak, göçü önlemek olduğunu kaydetti.

HADO projesi hakkında Basın bilgi veren Hatay Büşükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, hazırlıkları tamamladıklarını ve yolcu taşıma gemisi işletmecilerinin de kendi limanlarından sefer düzenlemesine açık olduklarını kaydetti.

Tercih ettikleri yolun da bu olduğunu vurgulayan Bülent Ok, Valilik mülkiyetindeki limanın 10 yıl boyunca belediye şirketi HADO’ya kiralandığını ve işletmenin kendilerinde olduğunu kaydetti. Hatay Arsuz Madenli limanına büyük yatların da yanaşabildiğini vurgulayan Ok böylece Hatay ili açısından denizcilik, turizm, ticaret yönünden önemli bir kapasite geliştirildiğini anlattı.

“Gazimağusa özellikle seçildi”

Mersin’den Girne’ye deniz ulaşımının bulunduğunu hatırlatan Bülent Ok, “Biliyorsunuz, Gazimağusa’nın turizmde gelişmesi söz konusu. Kapalı Maraş bölgesinin açılması tartışılıyor. Böyle bir durumda uzun vadede bölgenin turizm hareketliliğine HADO büyük katkı verecektir.” dedi.

KKTC’nin Akdeniz limanları ile bağlantısının kurulmasının da önemli olduğunu vurgulayan Bülent Ok, uzun vadede ve siyasi durumu da gözeterek Hatay’dan KKTC bağlantılı, İsrail, Lübnan, Suriye limanlarına seferlerin de planlandığını vurguladı.

Hatay-Gazimağusa arasındaki deniz otobüsü (yolcu katamaranı) seferlerinin yaklaşım üç saat sürdüğünü belirten Ok, KKTC’de 110 bin Hataylı yaşadığını, toplam yolcu potansiyeli dikkate alındığında kısa vadede yolcu sorunu beklemediklerini, uzun vadede ise diğer ülkelerin yolcu hareketliliğiyle kapasitelerin dolmasının öngörüldüğünü vurguladı.

“Hatay’a dini amaçlı ziyaretçi potansiyelinin yüksek olduğunu biliyoruz” diyen Bülent Ok, az sayıda dini amaçlı ziyaretçinin havayoluyla aktarmalarla ulaşabildiğini, İsrail başta Ortadoğu ülkelerinden deniz yolcu taşımacılığının bu potansiyeli de harekete geçireceğini vurguladı.

Bülent Ok, liman ve tesisler için yatırımın uluslararası kural ve standartlara göre yapıldığını ve toplamda 10 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını kaydetti.