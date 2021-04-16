KMK Oluklu, bu yıl yüzde 20 büyüme hedefliyor

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Gıda, içecek, kırmızı ve beyaz et, yaş sebze ve meyve, otomotiv ile endüstriyel ambalaj alanlarında üretim yapan KMK Oluklu, bu yılki büyüme hedefini yüzde 20 olarak belirledi. KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer, KMK Oluklu’nun geniş bir ürün yelpazesine sahip olmasından dolayı bir çok alanda büyüme kaydettiklerini, halihazırda üç vardiya halinde üretimi sürdürdüklerini bildirdi. Yeni kurulan bir fabrika olduğu için büyüme oranının bir önceki yıla göre yüzde 100 olduğuna vurgu yapan Ciğer, “Pandemi sürecinde e-ticarette olan hızlı yükseliş tüm ambalaj gruplarında olduğu gibi oluklu mukavva sektörünü de olumlu etkiledi. Türkiye’de pandemi başlangıcıyla birlikte ilk iki ayda belirsizlikler yaşandı. Ancak sonrasında gelen aylarla birlikte aldığımız tedbirlerle yeni normale göre değişimimizi sağladık ve sürecimizi yönettik. Şirket olarak odaklandığımız hususlar hizmet, termin ve müşteri memnuniyeti oldu” dedi.

Yeni makine yatırımı gerçekleştirdi

2021 yılında bir önceki yıla göre büyüme hedefini yüzde 20 olarak belirlediklerini ifade eden Mahmut Ciğer, ilk çeyrekte satış- sevkiyat rakamlarında bunu sağladıklarını belirterek, “Büyüme rakamlarımızın artışında diğer önemli faktörler ise entegrasyon süreci ile kağıt üretim tesislerimizdeki bilgi birikiminin bizi desteklemesi ve tedarik sürecinde bizlere verdiği öncelik oldu. Odaklandığımız diğer bir husus ise kapasite kullanımlarımızı hedefl ediğimiz oranlarda sürdürmek diyebiliriz. Bu süreçte ayrıca ikinci dairesel kesimli çok renkli makine yatırımımızı yaptık ve üretime aldık” bilgisini verdi.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına odaklanıyor

Holding olarak faaliyette bulundukları her alanda inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren KEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ciğer, şunları söyledi: “Son olarak konfeksiyon makineleri tarafında düz kalıplı kesim hattı ve destekleyici makineler üzerine projelerimizi oluşturduk. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni düşük gramajlı yüksek mukavemetli kağıtlarımız ile oluşturduğumuz ürünler müşterilerimizden olumlu geri bildirimler aldık. Bu konuda da ürün yelpazemizi genişletiyoruz.”

Pizza kutusu ve kağıt torbaya talep yoğun

İhracatın önemine de dikkat çeken ve bu kapsamda geçen yıl ihracat departmanını oluşturduklarını belirten Mahmut Ciğer, pizza kutuları ve kağıt torba ürünlerine odaklandıklarını söyledi. Özellikle pandemi süreciyle birlikte dışarıdan yemek siparişi verilmesinde artış kaydedildiğini söyleyen Ciğer, "e-ticaretin büyümesi ve plastik poşet kullanımına ilişkin kısıtlama reglasyonları nedeniyle her iki ürün grubuna yoğun talep oldu. Bu ürün gruplarında Avrupa ve Kuzey Afrika’ya ihracat yaptık." Ciğer, "ABD'yi, hedef pazar olarak belirledik. Aylık 100 konteynerlik bir satış hedefimiz bulunuyordu ancak, pandemi süreciyle birlikte navlun ve kağıt fiyatlarındaki değişkenlik bu hedefe ulaşmamızı engelledi."