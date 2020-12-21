KMTSO ile Ziraat Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

KAHRAMANMARAŞ-DÜNYA

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), üyelerinin ticari mal alım satımlarında kolay finansman imkanı için Ziraat Bankası’nın “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında işbirliği protokolü imzaladı. Söz konusu projeyle tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi ve böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

KMTSO Fuayesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Ziraat Bankası Bölge Müdürü Gazi Özgür Yılmaz katıldı. Balcıoğlu, “Ziraat Bankası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile önemli bir proje başladı. İş insanları olarak artık dijital ödemeye doğru gidiyoruz. Kart sistemiyle tüm hayatları devam ettirecekleri yeni bir sistem başladı. Oldukça geniş, kapsamlı ve kolay bir uygulama. Bu uygulamanın imza törenini Kahramanmaraş’ta da yaptık. Odamıza üye firmalarımız işlerini bu kartlarla yapabilecekler. Umarım özel sektörün işlerini daha da kolaylaştırır” şeklinde konuştu.