KMTSO ve Halkbank, KOBİ’ler için finansman anlaşması imzaladı

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Halkbank ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması’nı imzaladı. Anlaşmaya KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Halkbank Bölge Koordinatörü Aziz Arslan imza attı.

Şahin Balcıoğlu, “Bu protokol üyelerimizin daha rahat ve daha avantajlı kredi kullanma imkanlarını artıracak. Halkbank bize zaten çok fazla destek veren bir kurum. Bu sistem de bizim ticaretimizi daha çok kolaylaştıracak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Halkbank Genel Müdürlüğü arasında tedarik zincirinin finansmanına yönelik protokol imzalandığını hatırlatan Aziz Arslan da, “Biz de Halkbank Gaziantep Bölge Müdürlüğü olarak bölgemizde yer alan ticaret ve sanayi odaları, borsalarla bu protokolü karşılıklı olarak imzalıyoruz. Protokolün amacı güvenli ticaretin yapılmasını sağlamak” diye konuştu.