Knauf Insulation, rotasını denizlere çevirdi

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Knauf Insulation Türkiye Genel Müdürü Emre Gürcan, Knauf Grubu’nun bir parçası olan Knauf Insulation yalıtım sektöründe 40 yıla yakın bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, şirketin satın almalarla birlikte büyüdüğünü ve dünya genelinde 46 üretim tesisi bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık sekiz sene önce Türkiye pazarına giren Knauf Insulation’ın, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında, 150 dönüm arazi içerisinde 20 dönüm fabrika alanı ve 10 dönüm depolama alanı bulunduğunu aktaran Gürcan, tesislerinin yıllık 40 bin ton mineral yün üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.



Üretiminin yüzde 55’ini ihraç ediyor

İç mekanda ses, dış mekanda ise çatı ve dış giydirmeye yönelik ısı yalıtım malzemeleri ürettiklerini belirten Gürcan, Eskişehir’deki fabrikalarında sadece Türkiye için değil, yurtdışı için de oldukça geniş bir ürün portföyüne sahip olduklarını aktardı.

Mineral yün üretiminde bağlayıcı içeriğinden fenol ve formaldehit türevi kimyasalları çıkarak tamamen çevreye ve insan sağlığına dost ürünler ürettiklerini kaydeden Gürcan, “Esoce teknolojisi ile kaşındırmayı ve tozumayı minimize ederek uygulayıcının işini daha da kolay hale getiriyoruz. Ürettiğimiz ürünler, yüksek enerji verimliği sağlayan çözümler oluşturuyor. Ürün portföyümüzde çatı yalıtımından cephe yalıtımına, ara bölme yalıtımından havalandırma yalıtımına kadar birçok çözüm mevcut. Uygulamaya özel ürünler sunarak farklı kullanıcı ve tüketici gruplarına birçok avantaj sunan ve teknik olarak performansı yüksek çözümler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üretimin yüzde 55’ini yaklaşık 20 ülkeye ihraç ettiklerini ve Afrika pazarında büyümeyi hedeflediklerini anlatan Gürcan, “Knauf Insulation’a yurt dışı pazarlarda rekabet avantajı sağlayan en büyük etken ürün özellikleri. Ecose teknolojimiz ve Eurofins Gold ile RAL gibi sadece bize özgü sağlık kalite sertifikalarımızla diğer ürünlerden ayrışıyoruz” dedi.

“Yalıtımla enerji faturaları yarı yarıya düşebilir”

Aynı zamanda İZODER Yönetim Kurulu Üyesi olan Emre Gürcan, enerji arzında yaşanan sıkıntı ve maliyetteki yükselmelerin yalıtımın önemini bir kez daha ortaya çıkardığına dikkat çekti. İyi bir yalıtım ile ısıtma ve soğutma faturalarının yüzde 40’ın üzerinde düşürülmesinin mümkün olduğunu belirten Gürcan, şunları kaydetti: “Hem ev ekonomimiz hem de ülke ekonomimiz açısından enerji maliyeti ciddi bir gider. Türkiye yılda 45 milyar dolar enerji faturası ödemektedir. Ne yazık ki 1990 – 2008 yılları arasında Türkiye’nin toplam enerji tüketimi %100 artmış ancak enerji üretimi sadece %7 artmıştır. Bu da enerji üretiminin ve dahası enerji verimliliğinin önemini göstermektedir. Türkiye’de tüketilen enerjinin %30’u binalarda harcanıyor. Bu enerjinin daha verimli bir şekilde kullanılması için ise binalarda yalıtım yapılması gerekli bulunuyor. Binalarda yapılacak olan ısı yalıtım uygulaması faturalar üzerinde yaklaşık yüzde 25 ila yüzde 40 oranında bir düşüş sağlamaktadır. Bu konuda devlete çok önemli görevler düşüyor. ‘TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’ çok eski, güncellenmesi gerekiyor. Konut üretiminde var olan standartlar ve yönetmeliklerde belirtilen zorunlu uygulanmalardan kaçınılmaktadır. Bu konuda denetim ve denetim sonrası yaptırım şarttır.”