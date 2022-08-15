KO-MEK geleceğin pişmaniye ustalarını yetiştiriyor

KOCAELİ - Kursiyerlerin eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK, Kuruçeşme kurs merkezinde açtığı pişmaniye yapımı eğitiminde önce 88 saatlik teorik eğitimlerini tamamladı. Teorik eğitimlerden sonra Özcan Pişmaniye tesislerinde pratik eğitim alan kursiyerler burada pişmaniye yapımının aşamalarını ve paketleme inceliklerini öğrendi. Pişmaniye yapım tesisinde alanında uzman ustalarla birlikte gün boyunca çalışarak pratik yapan KO-MEK kursiyerleri, aldığı eğitimlerle bu alanda daha rahat iş bulma imkânı bulabilecek.

Pişmaniye yapım kursiyeri Burcu Sağlam konuşmasında, “KO-MEK kursuna gelerek yiyecek içecek hizmetleri alanında sertifikalarımı tamamlamak istiyorum. Pişmaniye yapımını öğrenmeyi istiyordum. KO-MEK sayesinde hem teorik hem de pratik eğitimlerle kendimizi daha da geliştirerek kendi iş yerimizi açmak için öğrenmeye devam ediyoruz” dedi.