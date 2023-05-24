KOBİ’ler ‘İşimi Yönetebiliyorum Programı’ ile rekabet gücünü artırıyor

Bursa’da gerçekleştirilen İşimi Yönetebiliyorum Programı’nda KOBİ’lere finansmana erişim, işletmelerde dayanıklılık, e-ticaret ve pazar yerleri ile uluslararası ticaret ve e-ihracat konuları hakkında bilgi verildi.

Bursa ‘İşini Yönetiyor’ Anadolu’da rekabet artıyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Programı, Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde düzenlendi. Bursa’da gerçekleştirilen program kapsamında KOBİ'lerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen eğitim içerikleri ve desteklere bu yıl da devam edileceği açıklandı. Program kapsamında finans, pazarlama, dijitalleşme, yönetim, kurumsallaşma gibi alanlarda koçluk destekleriyle Anadolu’da rekabetin güçlendirilmesi adına eğitimler verildi.

‘Toplumsal yapının temelinde KOBİ’ler bulunuyor’

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, kalkınmış bir Türkiye hayaline ulaşmanın yolunun, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek olduğunu ifade etti. Hedefledikleri süreçte KOBİ’lerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Veral ‘’ Çünkü Bursa da dahil olmak üzere ülkemizin tamamında gerek ekonomik gerekse toplumsal yapının temelinde KOBİ’lerimiz bulunuyor. Beşinci yılına girdiğimiz İşimi Yönetebiliyorum Programı da KOBİ’leri dijitalleşen dünyaya hazırlarken Türkiye ve dünya ekonomisindeki rekabet güçlerinin artmasına katkı sağlıyor’’ dedi.

‘Bursa’yı sanayide marka kente dönüştürmek bizim elimizde’

Çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerle 4 bin 166 KOBİ temsilcisine erişilen, 315 KOBİ’ye ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat altyapısı ve dijital pazarlama danışmanlığı sağlanan İşimi Yönetebiliyorum Programı’nın önemine dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya Bursa’nın da girişimci ve yenilikçi iş insanları ile sanayide marka bir kente dönüşebileceğinin altını çizdi.

Bursa’nın dijital ve yeşil dönüşüm yetkinliğini, insan ve çevre odaklı yeni bakış açısı ile yüksek verimliliğe dönüştürme potansiyeline sahip kuvvetli bir reflekse sahip olduğunu vurgulayan Kaya şunları söyledi: “Ülkemizin en rekabetçi ilk 10 ili arasında yer alan, ekonomimizin lokomotif şehirlerinden biri olan Bursa’mız aynı zamanda en çok ihracat yapan beşinci ildir. Ancak bölge ve ülke ekonomisinin önemli üretim üslerinden biri olan kentimiz, bu önemli potansiyeline rağmen GSMH’de kişi başı gelirde 10 bin dolar sınırında yer alıyor. Bursa’nın kişi başı gelirini artırmak, yüksek katma değer yaratmak için yapılması gereken sıçrama, bilgi ve iletişim ile hizmet sektörlerinin gelişmiş ekonomilerdeki gibi entegre bir şekilde gelişmesini sağlamaktan geçiyor. Marka ve patent başvurularında tüm iller arasında ilk sırada yer almamız da bunu gösteriyor. Bursamız girişimci ve yenilikçi iş insanları ile sanayide marka bir kente dönüşebilir.”

KOBİ’ler programdan karlı çıkıyor

İşimi Yönetebiliyorum Programı’nın sosyal etki analizine göre eğitimlere katılan KOBİ’lerin cirolarında yüzde 66, sosyal medya ve dijital pazarlama araçları kullanımlarında ise yüzde 28 artış görüldü.

Krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kurmayı amaçlayan programın eğitim bölümünde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yanık “İşletmelerin Temel Faaliyet Döngüsü ve Finansmana Erişim”, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise “İşletmelerde Dayanıklılık” hakkında KOBİ’lere bilgi verdi.

Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil “E-ticaret ve Pazar Yerleri”, Vakko Holding Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Direktörü Meltem Polat da “Uluslararası Ticaret ve E-İhracat”ı anlattı. Etkinlikte ayrıca katılımcılar arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla ‘İşimi Yönetebiliyorum Ticaret Köprüsü’ oturumu yapıldı.