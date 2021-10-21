KOBİ’ler, MARKA ve KOTO işbirliğinde yurtdışı pazarlara açılıyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - MARKA olarak 2021 yılı destek programları çerçevesinde, bölgede faaliyet gösteren yerel firmaların bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarına destek verdiklerini söyleyen MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Bölgemizde ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik çalışmalarla ihracatın geliştirilmesine yönelik (e-ihracat vb.) danışmanlık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, bölge firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmasını ve uluslararası arenalarda faaliyet göstermesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile gerçekleştirdikleri ‘’Kobiler E-İhracat İle Büyüyor’’ projesine değinen Dr. Mustafa Çöpoğlu, “KOTO’ya kayıtlı farklı sektörlerde ihracat yapan veya niyeti olan, 10 adet KOBİ'nin üretimini yaptıkları ürünlerin uluslararası piyasalara ihracatını sağlamak üzere, 74 saat danışmanlık hizmeti sağladık. Firmaların e-ihracatta başarılı olabilmesi için kurumsal kapasite, tasarım, Ar-Ge ve dijitalleşme gibi alt başlıklarında ihtiyaç analizlerinin yapılarak, yol haritaları oluşturduk. Temel dış ticaret altyapısının geliştirilmesi, hedef pazar araştırmasının yapılması, e-ihracat ve dijital pazarlama faaliyetlerine yönelik danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı.

MARKA’nın kuruluşundan itibaren 600’e yakın projeye yaklaşık 162 Milyon TL destek sağladığını ve proje paydaşlarının eş finansmanıyla birlikte toplamda yaklaşık 364 Milyon TL’lik değer yaratıldığını belirten Çöpoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ajanslar eliyle yürütülen SOGEP projelerinden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bölgeden 23 projenin başarılı bulunarak, 42,5 milyon TL’ye yakın kaynak aktarıldığını açıkladı.

Otonom araçlarda işbirliği

MARKA’nın ortak olarak yer aldığı AB finansmanlı Açık İnovasyon Araç Yazılımı Geliştirme ve Test Platformu (OPINA) projesi kapsamında bölgede otomotiv sektörünün güçlendirilmesinin amaçlandığını dile getiren Çöpoğlu, “Yerel ve uluslararası paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasıyla, otonom araçlar için yazılım geliştirilmesinin amaçlandığı OPINA projesi kapsamında kurulacak olan online platform ile Doğu Marmara’daki otomotiv sektörüne ilişkin firmalar, bölge üniversiteleri ve OSB’ler arasında işbirliği öngörülüyor” dedi. 2021 yılı projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, mesleki bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik, 194’ü kadın 74’ü genç olmak üzere 283 kişiye istihdam yaratılacağını söyleyen Çöpoğlu, eğitim ve üretimlerin devamlılığını sağlayacak 5 eğitim ve 7 ayrı üretim-hizmet merkezi altyapısı oluşturulacağını kaydetti.

Kaynak verimliliğine yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) bünyesinde, enerji tüketimi en yüksek 10 firmanın mevcut enerji tüketim verileri analizlerinin yapılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik danışmanlık desteği sağladık. Bilişim Vadisi’nin başvuru sahibi olduğu başka bir projede ise 15 firmanın dijital dönüşüm yeterliliklerine ilişkin mevcut durumları, işleyişleri gibi maddeleri içeren durum değerlendirme analizi yapılması ve eylem planı hazırlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik” diye konuştu.