“KOBİ’lerin hayatta kalması için destekler devam etsin”

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, üretimin durma noktasına geldiği pandemi sürecinde Kahramanmaraş’ta istihdamın yüzde 8,1 arttığını belirterek, KOBİ’lere desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş’ta 17 bin işletmenin faaliyette olduğunu belirten Balcıoğlu, “Kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi büyük işletmelerimiz için sıkıntı yaratmayacak. Ancak bizim işletmelerimizin yüzde 20’si, yani 3 bin 750’si KOBİ niteliğinde ve bu işletmelerin neredeyse tamamı kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Şimdi bu ödeneğin kesilmesiyle işletmeler ne işçisine para verebiliyor ne de onları gönderebiliyor. Bu durumda başka sıkıntılar ortaya çıkacak. KMTSO olarak, küçük işletmelere destek olunması gerektiğini düşünüyoruz. Küçük işletmelerin hayatta kalması için kısa çalışma ödeneği devam etmeli” diye konuştu.

“Hammadde sıkıntısı var konteyner fiyatları attı”



Kahramanmaraş’ta üretimin devam ettiğini, işletmelere yeterince sipariş geldiğini ifade eden Balcıoğlu, ancak hammadde sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. “Yükselen emtia fiyatlarına rağmen hammadde bulamıyoruz” diyen Balcıoğlu, şöyle konuştu: “Mesela örgü kumaşta likra diye bilinen elastan ip fiyatı yılbaşında 5 dolar civarındaydı, şu anda 20 dolar verdiğinizde de mal yok. Aynı şekilde metal sektöründe de sıkıntı var. Firmalarımız tencere sattı. 4 ay önce Şişecam’a kapak siparişi verdiler. Ancak kapaklar halen gelmedi ve ne zaman geleceğini de bilmiyorlar. Mal gitmeyince para gelmiyor, para gelmeyince ödeme yapamıyoruz. Böyle bir döngünün içindeyiz.”

İhracatta yaşanan konteyner sıkıntısına da değinen Balcıoğlu “İhracatçı firmalarımız bugünlerde tüm dünyanın ortak sıkıntısı olan konteyner yetersizliği ile karşı karşıya. Özellikle tekstil, diğeri paslanmaz çelik mutfak eşyası sektöründe bu sıkıntı yaşanıyor. Malı gönderemedikleri için stoklar şişiyor. Maalesef konteyner de bulamıyorlar. Gelen konteyner de 3 kat fiyatına geliyor.”