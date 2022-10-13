Kocaeli AB Bilgi Merkezi gençlerle buluştu  

Sabiha TOPRAK

KOCAELİ - “Avrupa Gençlik Yılı” kapsamında Brüksel merkezli olarak gerçekleşen “EU4Youth 2022” etkinliğini Kocaelili gençler eş zamanlı olarak takip etti. AB Türkiye Delegasyonu desteği ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi organizasyonu ile etkinliği canlı olarak izleyen gençler, AB Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri bölgesinden gençlik politikası uzmanları ve uygulayıcılarının gençliği yakından ilgilendiren meseleler hakkındaki fikirlerini dinleme fırsatı buldu.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda bir araya gelen Kocaeli Üniversitesi’nden öğrenciler etkinlik öncesi Kocaeli Sanayi Odası İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Zehra Akyol ile ‘dijitalleşme, girişimcilik, küresel iklim değişikliğiyle mücadele, salgın, göç ve savaş’ konularında fikir alışverişinde bulundu. Değişen dünya koşullarında krizlerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, yeni koşullara uyum sağlamanın yollarını, daha yaşanabilir bir dünya için neler yapılabilir konularını uzmanlarından dinlediler.