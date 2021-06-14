Kocaeli Büyükşehir, 8 milyon liralık yatırımla 2.500 ton bitki işleyecek

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında, tıbbi aromatik bitki işleme amaçlı kurulan ve 8 milyon TL’ye mal olan Süper Kritik Ekstraksiyon Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Tarım ürünlerinin katma değerini yükseltecek tesisin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Osman Okur, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe belediye başkanları, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan katıldı.

Yüzde yüz yerli enerjiye sahip en büyük kapasiteli ilk tesis, 332 metrekare alanda TÜBİTAK MAM yerleşkesinde bulunuyor. Bu yatırım ile Türkiye’nin kendine ait endemik bitkilerin işlenmesi ile ilgili bir data arşivi oluşturulacak. Tesisin kuruluş aşamasında Gebze Teknik Üniversitesi’nden (GTÜ) de akademik destek alındı. Tesiste günlük yaklaşık 700-800 kg kuru bitki kapasitesi ile yıllık yaklaşık 250 ton kuru bitki işlenmesi hedefleniyor. Bu da toplamda yıllık yaklaşık olarak 2 bin 500 ton yaş bitkiye tekabül ediyor. Tesiste öncelikle yerli ürünler işlenecek. Akabinde ise hem doğadan hem de piyasadan temin edilecek katma değeri yüksek ürünler de işlenecek.

Tesisin açılışında konuşan Tahir Büyükakın, temel amaçlarının kırsal alanlarda ve tarım kesiminde kalkınmayı güçlendirmek için katma değeri yüksek ürünler üretmek olduğunu söyledi. Büyükakın, “Temel amacımız, kırsal alanlarda ve tarım kesiminde kalkınmayı güçlendirmek için katma değeri yüksek olan ürünler üretmek. Katma değeri yüksek ürünlerle ilgili arayışımızda tıbbi aromatik bitkiler seçeneği karşımıza çıktı” dedi.