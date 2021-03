Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 50 yıllık hayalini yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirecek

Takip Et

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Bakan Varank, Türkiye’nin ilk yerli ve milli teleferik hattı olan projenin, Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) kapsamında gerçekleştirileceğini ve ihalesinin en geç Nisan ayında yapılacağını belirtti.

Kocaeli’nin Türkiye’nin üretimine yaptığı katkının önemini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayinin kalbinin attığı Kocaeli, her daim yeni yatırımlarla anılıyor. Şehrimizin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Hattı’nı Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tamamen kendi kaynaklarıyla Türkiye’de bir ilk olarak Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirecek. Kartepe Teleferik Hattı Projesi, yerli sanayinin gelişimi için kullanılacak” dedi.

“Sanayi İşbirliği Projesine katılan ilk belediye”

Toplam bedeli yaklaşık 3 milyar avro olan Sanayi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilecek kamu ihalelerinin çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Varank, şöyle devam etti: “Yerli ve Millî Rüzgar Türbini, Radyosonde Cihazları, X-Band Meteoroloji Radarları inşallah önümüzdeki dönemde yerli imkanlarla geliştirilecek. Bugün tanıtımını yaptığımız Kartepe Teleferik Hattı da, en önemli Sanayi İşbirliği Projelerimizden bir tanesi olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ihale için gerekli teknik çalışmaları belediyemiz ile birlikte yürütüyoruz. SİP kapsamında gerçekleşecek bu ihaleyle, teleferik hattının üretiminde yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami oranda kullanılacağı bir sanayileşme modeli oluşacak. Teleferik sistemini oluşturan araçlar, sistem, alt sistem ve bileşenlerden yurt içinde tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi mümkün olanlar Bakanlığımız tarafından belirlenecek. Katma değerli ve nitelikli faaliyetlerin yerli firmalarımız tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacak. En geç Nisan ayında teleferik ihalesini yapmayı hedefliyoruz. ”Varank, “Bu projeyle Türkiye’de ilk defa bir belediye, Sanayi İşbirliği Projesine dahil oldu. Bunun tüm belediyelerimize örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerlileşme, yenilikçilik ve teknoloji transferine yönelik birçok program yürüttüklerini ifade eden Varank, “Sanayi İşbirliği Programı bunlardan bir tanesi. Bu programla, geleneksel satın alma yaklaşımı yerine teknoloji odaklı proje yönetim yaklaşımını getiriyoruz. Yüksek teknolojili ürünlerin dışarıdan hazır alınmasını değil, yerli ve millî bir şekilde üretilmesini benimsiyoruz. Tedarik edilecek ürünün üretiminin yanı sıra, sistem, alt sistem ve diğer tüm bileşenlerinin de yurt içinde tasarlanıp, üretilmesini hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

“2020’de Kocaeli’nde 378 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi”

2020’de Kocaeli’nde yaklaşık 11 milyar lira sabit yatırım tutarlı 378 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Varank, “Bu rakam pandemiye rağmen, neredeyse bir önceki yılın iki katı. Kocaeli’nde bugün itibarıyla 122 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan 14 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle beraber istihdam sayımız 150 bini geçecek. Ayrıca Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız (MARKA), Kocaeli’nde 312 projeye 156 milyon lira destek sağladı. Yine Ajansımızın güdümlü proje desteği ile toplam 30 milyon lira bütçeli Türkiye Açık Kaynak Platformu ve yazılım okulu Kocaeli’mize değer katacak. Diğer bir güdümlü proje olan 16 milyon lira bütçeli İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezine yönelik desteğimiz de devam ediyor” diye konuştu.

Yerli ve milli üretim

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da, “Kartepe'nin 50 yıldır hayalini kurduğu teleferik hattına başlıyoruz. Planlarımız, projelerimiz hazır. Her şeyi ince detayına kadar, büyük bir titizlik ile çalıştık. Hattın uzunluğu 5 km olacak. Derbent ve Kuzuyayla’yı havadan birbirine bağlayacağız. 2 istasyonlu hatta, her biri 10 kişi kapasiteli ve 73 kabin çalışacak. Saatte 1.500 yolcu taşıyabilecek. Yolculuk, 14 dakikada sürecek. 1.421 metre yükseklikten muazzam güzelliklere tanıklık edeceğiz. Modern kayak pistleri. Gezi ve yürüyüş yolları, sosyal donatılar. Burada her şey dört dörtlük olacak” açıklamasını yaptı.

Projenin milli ve yerli imkanlar ile yapılacağını ifade eden Başkan Büyükakın, “Teleferik hattını Kocaeli Büyükşehirin öz kaynaklarıyla 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. Hattın, teknolojisi, kabinleri ve tüm sistemleri; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın geliştirdiği; SİP modeli ile yerli firmalarımız tarafından üstlenilecek. Kocaeli Büyükşehir olarak; insanımızın hayallerini gerçekleştiriyor, ekonomiye destek veriyoruz. Teleferik hattımız da bu toprakların firmaları tarafından üretilecek. Teleferik hattı, şehir ekonomisine önemli bir katkı sunacak. Kocaeli’mizin de marka değerine değer katacak” dedi.