Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dijital pazar KO-MEK Sepeti hayata geçirdi

KOCAELİ / DÜNYA

Hizmete aldıkları KO-MEK Sepeti ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KO-MEK’in 16 yıldır 350 farklı branşta 668 bin kursiyere eğitim verdiğini söyledi. Kursiyerlerin yüzde 80’inin kadın olduğunu belirten Büyükakın, “Kursiyerlerimizin elemeği göz nuru ürünlerinin ekonomiye ve aile bütçesine kazandırılması gerektiğini düşündük. Tüm detayları incelikle işlenmiş bir proje olan KO-MEK Sepeti’ni hayata geçirdik. Bu projenin ev ekonomisine ciddi sağlayacağına inanıyorum. Bu, dijital istihdam seferberliğidir.” dedi.

Yeni dönem belediyeciliği; emeği, üretimi ve özellikle kadın emeğini desteklemek olarak tanımlayan Büyükakın, “Üreticilerimizin tek başına yapamayacakları şeyleri kolaylaştırmak için katalizör görevini yerine getirerek imkan sunuyoruz. Bu imkanlar da üreticiden başlayarak tüketiciye kadar uzanan ve tüm detayları içeren bir tasarımla oluşturulmalı. Her aşama planlanmalı. Üretim birimi başına çok daha fazla kazandıracak şekilde planlama yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

220 bin liraya kadar olan satışlar gelir vergisinden muaf olacak

KO-MEK kursiyerlerinin ürünlerini KO-MEK Sepeti internet sitesi aracılığıyla satabileceğine dikkat çeken Tahir Büyükakın, şunları söyledi: “KO-MEK Sepeti, hem emeğin üretime katılmasına hem de kursiyerlerin aile ekonomilerine katkı sunmasına vesile olacak. Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi kapsamında yıllık geliri 220 bin liraya kadar olan satışlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu da aylık 19 bin TL’ye kadar ürün satışından vergi alınmayacak demek. Aktif kursiyerlere yapılan ilk duyuru ile 35 KO-MEK Kurs Merkezinde eğitim alan 632 kursiyer, 2 bin 154 ürün ile satış yapmak üzere başvuruda bulundu. Satış yapmak isteyen kursiyerlerimiz en yakın KO-MEK Kurs Merkezine başvurabilecekler.”