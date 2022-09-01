Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği

KOCAELİ - Hereke Prof. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tekne bakım malzemesi dağıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son dönemlerde denizlerde yaşanan müsilaj sorununa değinerek konuyla ilgili mücadele ettiklerini söyledi. Müsilaj sorunundan en fazla balıkçıların etkilendiğinin altını çizen Büyükakın, “Müsilaj problemi küresel ısınma ile alakalı bir problemdi. Müsilaj ile mücadele kapsamında Körfez’de çalışmalar yaptık. Tüm Marmara bölgesiyle bir araya geldik ve denizdeki hayalet ağların kaldırılması için adım attık” dedi.

Hereke’deki marinanın kapasitesi arttırılacak



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yaptığı konuşmada Hereke’deki marinanın kapasitesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından artırılacağını söyleyerek, balıkçılara yapılan malzeme desteğinin çok önemli olduğunun da altını çizdi. 285 balıkçıya verilen destek paketinin içinde ‘Epoksi’ adı verilen 3 buçuk kilo ağırlığında son kat boyası, 2 buçuk kilo ağırlığında (Antifouling) Boyası (2 buçuk), 3 kilo ağırlığında Epoksi Dolgu Macunu, Balıkçı Tulumu ve Türk Bayrağı yer alıyor.