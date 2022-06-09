Kocaeli Büyükşehir, Gıda Üretim Tesisi Projesi için RHZ İnşaat ile anlaştı

KOCAELİ - İhale komisyonun değerlendirmesinin ardından ihaleye 61 milyon 490 bin TL teklif sunan RHZ İnşaat ile sözleşme imzalandı. Yer teslimini yarın (10 Haziran Cuma) yapacak olan Büyükşehir, firmaya inşaat çalışmalarına hızla başlaması ve bir an önce tamamlaması talimatını verdi.

420 günde tamamlanacak

KBB Gıda Üretim Tesisi Projesi, Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılacak. İşin teslim süresi ise yer tesliminden itibaren 420 (Dört Yüz Yirmi) takvim günü olarak belirlendi. Toplamda 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve 5.000 metrekare çevre düzenlemesi yapılacak proje; kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümlerini içinde barındıracak. Zemin katta gıda üretim alanları ve personel birimleri bulunacak. 1. katta ise idari birimler ve yemekhane yer alacak. Tesisin afet zamanlarında da hizmet vermesi planlanıyor.