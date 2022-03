Kocaeli Büyükşehir, USTAM projesi ile 13 kursiyere iş imkânı sağladı

Takip Et

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıran ve onları iş hayatında bir adım öne çıkaran USTAM projesinde ilk işbaşılar Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Torun Bakır’da gerçekleşti. ‘USTAM Kocaeli Projesi’ kapsamında Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. işbirliği ile açılan CNC Freze Operatörlüğü eğitim programını başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 13 kursiyer, Torun Bakır A.Ş.’de istihdam edilerek işbaşı yapacak. Torun Bakır A.Ş.’de gerçekleşen sertifika törenine, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal, Gökmen Mengüç, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Torun Bakır CEO’su Faruk Öz, Torun Bakır Şirket Lideri Gürbüz Erçin, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze İŞ-KUR Müdürü Şener Palavar ve ilgili müdürler katıldı.

“Başarmış olduğumuz bir projenin meyvelerini alıyor olmanın ayrı bir mutluluğu ve keyfi var” diyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Buradaki sorun insanları inandırmaktı. Bu da burada aşılmış oldu. Bir tarafta fabrikaları ziyaret ederken diyorlar ki, nitelikli eleman bulamıyoruz. Diğer tarafta sokakta gezerken gençlerle karşılaştırdığımda, onlarda bana, ‘İş bulamıyoruz’ diyor. İş ve çalışan arayan var ama ikisi birbirleri ile buluşamıyor. Baktık ki, iş arayanların iş bulmadaki kısmında bazı eksiklikler, işçi arayanların da işçi bulma niteliklerinde bazı sorunları var. Biz de bu ikisini bir modelde birleştirelim hedefi ile yola çıktık. Biz Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarla bu işe katalizör olalım dedik. Proje kapsamında belli meslek grupları tespit edildi. Arkadaşlarımız bunun üzerinde uzun uzun çalıştılar. Ana mantık şuydu, nitelikli istihdam için gayret sarf eden, ben nitelikli eleman olmak istiyorum diyen ama bu kalifikasyonları kazanmamış gençlerimize böyle bir imkân sunalım. Bunun için üniversitemizle, OSB’lerimizle ve odalarımızla bir araya gelelim ve belli alanlarda eğitimler verelim. Bütün bu eğitim masraflarını biz karşılayalım ama istihdam garantisi isteyelim demiştik. İşte bugün bunun ilk meyvesini topluyoruz” dedi.

“Kocaeli’nin yetişmiş insan potansiyeli var”



Projenin iş hayatında gençleri bir adım öne çıkardığını belirten Başkan Büyükakın, “13 gencimiz, Torun Bakır A.Ş. tarafından bizim yürüttüğümüz projede CNC Freze Operatörlüğü konusunda yetiştirildi. Şimdi onlar artık yapmaktan keyif alacağı ve çalışırken mutlu olacakları bir mesleğe sahip oldu. Torun Bakır da bunun ortamını sağladı. Normalde burada kursa başlayan 13 arkadaşımızın sadece 7’sine istihdam edilmesi taahhüt edilmişti. Şimdi firmamız güzel bir jest yaptı ve kursu bitiren 13 arkadaşımızın 13’ü de istihdam edilecek. Gerçekten bu şehrin çok önemli bir eğitim potansiyeli var. Diğer taraftan üretim potansiyeli var, diğer taraftan da yetişmiş insan potansiyeli var ”diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı yaptığı konuşmada, “USTAM Projesi başlangıç olarak Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda başlayan ve üniversitemizin de destekleri ile devam eden bir projedir. Kocaeli Üniversitesi olarak Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulumuz ile Ford Otosan Meslek Yüksek Okulumuzun laboratuvarları, altyapıları ve 46 öğretim elamanımızın desteğiyle bu süreç içerisinde yer aldık. Bu proje kapsamında 107 kişi için çok farklı başlıklarda eğitim programları gerçekleştirildi. Üniversite olarak üniversite-sanayi iş bilirliği noktasında birçok farklı kanalı hayata geçirmeyi arzulayan bir görüş içerisindeyiz. 70 bine yakın öğrencimizin 25 bin civarındaki bölümünün yer aldığı Meslek Yüksek Okullarının yeniden yapılandırılmasına gittik. Mezunlarımızın sanayinin çok ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren kurumlar olması için çalışmalar gerçekleştirdik. Meslek Yüksek Okullarımızın yapılandırılmasına da bu açıdan baktık. Üniversite ve sanayi işbirliğinde böyle bir rolü almaktan da oldukça mutluyuz. Bugün burada da böyle bir projenin somut sonuçlarını görmek oldukça sevindirici” dedi.

“İşimizin odağına insanın yeteneğini koyuyoruz”



Projeye destek vermekten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Torun ekip lideri Gürbüz Erçin ise “Torun Bakır olarak biz büyüyen bir firmayız. Biz işimizin odağına her zaman insanı koyuyoruz, insanın yeteneğini koyuyoruz, insanın değerlerle büyümesini sağlıyoruz. Bu projeye her yönümüzle katkı sunmamız bizim için de çok iyi bir fırsat oldu. Yine bu proje ile Türkiye’nin istihdamına bir katma değer katmış olduk” açıklamasını yaptı.



Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. USTAM projesi kapsamında mezun olan Ahmet Said Terzi, Barış Öztürk, Emrah Arslan, Enes Uçar, Fatih Çimşir, İsmet Uyur, Kenan Türkdoğan, Mehmet Engin Turkal, Muhammed Emin Diren, Mustafa Emre Kaşık, Salih Emre Duman, Ufuk Koçak ve Uygar Akkoyun, mesleki eğitim sertifikalarını Başkan Büyükakın ve diğer protokol üyelerinin elinden aldı. ‘USTAM’ yazılı berelerini de takan kursiyerler üretim alanında işbaşı yapacakları makinelerin başına geçti.