Kocaeli Büyükşehir’den, 2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın tarımı geliştirmeye ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya yönelik başlattığı, Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan gübre ve tohum desteği, 2022 yılında da devam ediyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin 4 Mart Cuma mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, ilkbahar dönemi için 2 bin çiftçiye 2 bin ton gübre ve 120 ton dane mısır ve silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. Bu kapsamda, üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Gebze, Kandıra ve Kartepe ziraat odası başkanlıklarına ve Karamürsel Belediyesi’ne, 4 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, odaya kayıtlı 7 bin üyelerinin olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu yem bitkisi tohumu ve gübre desteğinden faydalanmak için çiftçilerin müracaatlarını yaptığını söyledi. İlkbahar dönemi desteği için vatandaşların yoğun bir talebinin olduğunu belirten Çetin, “ Belediye Başkanımız, ‘gerekirse bütün yatırımları durdurur, tarıma destek veririm.’ demişti. Öncelikle üretim yapmalıyız. Üretmediğimiz zaman biz dışa bağımlı oluruz. Üretirsek daha ucuza mal edebiliriz. Hem tüketici mutlu olur hem de biz mutlu oluruz. Başkanımızın yeni projelere de imza atacağını düşünüyorum” dedi. Kandıra ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Cihangir, Büyükşehir Belediyesi’nin daha önceki bazı desteklerinden de yararlandığını belirterek, “Şimdi de yem bitkisi tohumu ve gübre alacağım. Yüzde 50 hibeli olması bizim için çok büyük bir avantaj. Desteklerden dolayı çok memnunum. Artarak devam etmesini diliyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Çiftçi Mahmut Yaman ise mısır tohumu ve gübre almak için müracaat ettiğini dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi’nin önceki desteklerinden de yararlandım. Mazot, arpa ve bezelye tohumu aldım. Bize çok büyük faydası oldu. İnşallah gerisi de gelir” açıklamasını yaptı.