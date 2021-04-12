Kocaeli Büyükşehir’den 2 yılda 4 milyarlık yatırım

KOCAELİ - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 31 Mart 2019’dan bu yana geçen 2 yılda kente kazandırdığı projeleri anlattı. Kocaeli Büyükşehir’in pandemiye rağmen Türkiye’nin göreceli olarak en fazla eser ve hizmet üreten belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Göreve geldiğimizde personel sayımız 11 bin 65 idi. Şimdi ise 10 bin 863 personelimiz var. Mali disiplinimizi güçlendirdik. Belli aralıklarda piyasalara olan borçlarımızı sıfırlıyoruz. 950 milyon lira borç ödedik. Her ay 22 milyon TL Yuvacık Barajı’na ödeme yapıyoruz. Bütün bunlara rağmen 550 milyon TL kasamızda birikmiş paramız var. Geçtiğimiz iki yıl, yatırımlara hız kesmeden devam ederken, pandemi ile mücadele ettiğimiz ve bütçemizi koruduğumuz 2 altın yıl oldu” diye konuştu.

Ulaşıma 1.54 milyar TL’lik yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım projelerine 1,54 milyar TL ayırdığını bildiren Büyükakın, 694 milyon TL tutarındaki 43 eser ve hizmetin tamamlandığını, 845 milyon TL tutarındaki 44 eser ve hizmetin yapımına devam edildiğini aktardı. Ulaşım projelerine ilişkin bilgi veren Büyükakın, “İzmit Plajyolu tramvay hattı ve alım işi kapsamında 82 milyon 380 bin TL harcadık. Cadde, kavşak ve üstyapı düzenlemelerine 258 milyon 711 bin TL harcayarak, 209 cadde ve sokakta 214 kilometre üstyapı düzenlemesi gerçekleştirdik” dedi. İl genelindeki asfalt işleri için 36 milyon 980 bin TL yatırım yapıldığını belirten Büyükakın, “18 bin 200 adet kamyon Kocaeli’nin yollarına asfalt döktü. İl genelinde yapılan parke ve bordür çalışmaları için harcanan tutar da 35 milyon TL oldu. 607 bin metrekare parke ve 99 bin 200 metre bordür döşendi” ifadesini kullandı.

Büyükakın, “Yol çalışmaları kapsamında toplam 144 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Gebze bölgesinin trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan Gebze-Darıca Metrosu çalışmaları devam ediyor. Projenin gerçekleşme oranı yüzde 19,5’e ulaştı. Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesi de devam eden yatırımlar arasında yer alıyor. Günlük 39 bin yolcu kapasiteli tramvay hattı 3 kilometre uzunluğunda olacak ve projede 5 istasyon yer alacak. Proje kapsamında 4 adet alt ve üst geçit, 2 adet yaya üst geçidi bulunacak” dedi. Büyükşehir’in ulaşım filosunu genişletmek amacıyla, 109 yeni otobüs alımı için sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Büyükakın, “109 otobüsün toplam maliyeti 266 milyon 371 bin TL’yi aşıyor. İzmit Kuruçeşme Tramvay Hattı yapımı devam eden projeler arasında yer alıyor. 85 milyon TL değerindeki projede 322 metre çelik köprü, 812 metre çift hat, 1 adet istasyon ve 2 adet yay köprüsü imalatı gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.

200 milyon TL’lik projeler devam ediyor

Karamürsel Tüneli, Gebze-Tem Otoyolu Köprüsü Bağlantı Yolları, Körfez İlimtepe Yolu 1. Etap, İzmit Solaklar Yolu (Çayırbaşı Sokak) ve Yol Yapım çalışmalarının da 200 milyon TL’ye mal olacağını söyleyen Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Altyapı çalışmaları kapsamında 572 milyon TL tutarında 36 eser ve hizmeti Kocaeli’ye kazandırıldı. 577 milyon TL tutarındaki 4 eser ve hizmetin yapımı ise devam ediyor. 503 kilometre İçme Suyu Hatları, 244 kilometre Kanalizasyon Hatları, 86 kilometre Yağmur Suyu ve Dere Islahları, 116 köye yeni altyapı, 47 adet İçme Suyu Depoları ve İSU üst yapı çalışmaları tamamlandı. 350 kilometre İçme Suyu Hatları, 194 kilometre Kanalizasyon Hatları, 48 kilometre Yağmur Suyu Hatları ve Dere Islahları ve 61 adet İçme Suyu Depoları’nın yapımı devam ediyor.” Üstyapı çalışmaları kapsamında 168 milyon TL tutarında 37 eser ve hizmetin tamamlandığını ifade eden Büyükakın, “115 milyon TL tutarındaki 15 eser ve hizmetin yapımı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik işleri kapsamında 337 milyon TL tutarındaki 38 eser ve hizmetin yapımı tamamlandı. 100 milyon TL tutarındaki 22 eser ve hizmetin yapımı devam ediyor” dedi.

Büyükşehir’in 41 Kart destekleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine 65 milyon TL’lik destek sağladığını belirten Büyükakın, pandemi sürecinde ise, İSU Destekleri, Hijyen, Gıda ve Sağlık Destekleri, Şoför Esnafı Destekleri, Esnaf Destekleri ve Eğitim Destekleri kapsamında 311 milyon TL tutarında destek sağladıklarını aktardı. Büyükakın, Kocaeli’de istihdamın artması için, Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi, komeksepeti.com, USTAM Kocaeli, Tarımsal Destekler, Sera Destekleri, Doğal Salma Tavukçuluk Destekleri, Meyve Fidanı Desteği, Arıcılık Destekleri ile istihdamın artırılmasını ve yerel kalkınmanın sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.