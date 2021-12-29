Kocaeli Büyükşehir’den 50 bin metrekarelik Milli İrade Meydanı projesi

KOCAELİ - Milli İrade Meydanı Proje tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “7 gün 24 saat yaşayabilen, gençlerin rahatlıkla gezebileceği, çocuklarınızı gözünüz kapalı bir şekilde bırakacağınız bir alana dönüştüreceğiz” dedi.

Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje bölgenin cazibe merkezi olacak. İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor. Alanda ayrıca 14 bin 800 m² toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 metrekare içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da yer alan yeşil alan, 11 bin 140 metrekare 350 araçlık açık otopark bulunuyor.

Programa Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Mimar Mucip Ürger, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Sadık Uysal, milletvekilleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Fonksiyonlu bir alan tasarlayacaklarını belirten Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İzmit’in nefes alacağı, insanların gezebileceği, farklı amaçlar kullanılabileceği bir alana ihtiyaç vardı. Bu alan o ihtiyaca cevap bulacak. Alan birçok etkinlikte kullanılabilecek. Proje tamamlandıktan sonrada proje olarak kalacak. Büyükşehir Belediyesine ait olacak, ama bir yönetim tarafından kurulacak. İhale sürecinin ardından 2022 yılının mart ayında yer teminini yapmayı hedefliyor, 1 sene içerisinde de vatandaşlarımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz” dedi.

7/24 yaşayan bir alan

Alanda 350 araçlık bir otopark olacağını söyleyen Başkan Büyükakın, “Kent meydanı kaybedilmeden alanın her daim kullanılacak bir alan olarak tasarlayacağız. 7 gün 24 saat yaşayabilen, gençlerin rahatlıkla gezebileceği, çocuklarınızı gözünüz kapalı bir şekilde bırakacağınız bir alana dönüştüreceğiz. Yaşadığımız çağ teknoloji çağı, bu alan teknolojiden uzaklaşma alanı olmalı. Bulunduğu konum gereği Milli İrade Meydanı yürüyüş yolunun bir parçası. Bunun için o alanın en güzel kullanılma şekli meydan projesiydi. Alanın en güzel kullanım şekli fonksiyonel bir tasarıma sahip bir alan olmaması olarak tasarlanmasıydı. Milli İrade Meydanı projemiz beton sarılı bir proje olmayacak. İnsanların nefes alacağı bir alan olacak. Etrafı betonla değil, ağaçlarla çevrili olacak. Farklı etkinliklerin yapılacağı alanlar olacak. Her mevsim koşullarında kullanılması için alanın çatısında bir tente olacak. Çok kapsamlı bir kütüphane alanı kurulacak” ifadesini kullandı.

İnsanların mutlu olacağı yaşam alanı

Milli İrade Meydanı için bir takım stratejiler geliştirdiklerini ifade eden Proje Mimarı Mucip Ürger, “Kocaeli hakkında fikir üretmeye başladık. Perşembe pazarı bu sürecin bir parçası ama bir bütün içerisinde değerlendirilmiş bir tasarım. Proje, bir meydan projesi. Herkesin bir araya gelebileceği bir yer olarak tasarlamayı hedefledik. Yapmaya çalıştığımız şey bu saçağın altında konforlu, dinamik, insanların mutlu olacağı bir yaşam alanı kurmak. Projesini yapma imkanı bulduğumuz yürüyüş yolunun kentin bütün enerjisini atabileceği bir yer oluşturuyor proje sonunda. Dünyadaki birçok kent meydanı gibi yeterli büyüklüğe sahip ve ulaşım olarak çok kolay bir yer. Kocaeli’nin hüznünün sevincinin paylaşıldığı bir meydan. İkincisi de bir sığınak olmasını istedik. İnsanların kent yaşamından uzaklaşmak istediği anlar olabilir, bunun için de kent meydanı önemlidir. Sizi yağmurdan, kardan, güneşten koruyan, içinde mutlu olduğunuz bir yer olmasını istedik. Sonuncusu da canlı olmasını istedik. Belli bir miktarda altyapı ve otopark alanını ayırdıktan sonra genişçe bir açık alan üretmek ve bunu yeşille sarmak. Kentin üzerine düşündüğümüz diğer parçaları bu alanla bağlamak. Buraya mekanlar kurgulamak. Burada herkese yer var” açıklamasını yaptı.