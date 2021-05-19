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Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı Hamza Sair'in babası hayatını kaybetti

Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı Hamza Sair'in babası Celal Sair (80), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kübra OĞURLU

KOCVAELİ- Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı Hamza Sair'in babası Celal Sair (80), uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şair'in cenazesi yarın Dilovası Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazın ardından Tavşancıl Mezarlığı'nda defnedilecek.

Uzun zamandır kanser tedavisi gören Celal Sair, geçtiğimiz hafta yapılan ameliyattan sonra yoğun bakıma alınmıştı.