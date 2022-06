Kocaeli Fenerbahçe Spor Okulları, geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Takip Et

Ceylan DEMİR



Çayırova Aksu Spor Kompleksinde gerçekleşen toplantıya, onur konukları olarak Türk eski Milli Futbolcuları Emre Aşık ve Hasan Kemal Özdemir katıldı. Aşık ve Özdemir, futbolun önemini ve futbolda yaşadıkları deneyimi genç sporculara aktardı.

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Futbol Okulları Sorumlusu Mürsel Türkyılmaz, Fenerbahçe Futbol Okulları olarak elde ettikleri başarıları ve gelecek nesillerin futbola olan ilgisi hakkında bilgi verdi. Türkyılmaz, “Bölge ve bölge dışındaki amatör spor kulüpleri ve profesyonel spor kulüpleri ile müsabaka ortamı yaşayacağız. Bu ortam yetiştirmiş olduğumuz sporcularımız için büyük öneme sahip olacak” dedi.

500 öğrenciye hizmet veriyor

Fenerbahçe’nin altyapısına bu yıl içerisinde 4 sporcuyu transfer ettiklerini belirten Çayırova Cimnastik Şube Sorumlusu Burhan Ün, “Yaklaşık 6 yıldır Çayırova bölgesinde Fenerbahçe Spor Okulları olarak eğitim veriyoruz. Cimnastikte 3-12 yaş arasındaki çocuklara, futbolda ise 5-15 arası çocuklara eğitim veriyoruz. 3 futbol, 1 cimnastik olmak üzere 4 şubemiz bulunuyor. Şuan 4 şubemizde yaklaşık 500 öğrenci ve 35 eğitimcimiz var. Yaklaşık bir ay önce Fenerbahçe’nin altyapısına 4 tane 2011-12 doğumlu öğrencilerimizi transfer ettik. Hatta bir öğrencimizin serüveni Belçika’ya kadar ilerledi. Şubemizde yetişen çocuklar direkt olarak kulüpleşme, müsabık sporcu olma, lisanslı bir birey olma gibi yollardan ilerlemeye devam ediyor. Eğitimin kalitesine, disipline, sporcu yaşantısına dikkat ediyoruz. Çocukların sosyal yaşamının takibini yapıyoruz. Avrupa ülkelerine göre geriden gelen bir ülkeyiz. Ama geçmiş yıllara nazaran ilgi ve alaka artmaya başlıyor. İnsanlar sporun ne kadar değerli olduğunu, sadece fiziksel egzersiz olmadığını anlamaya başladığını görüyoruz. Cimnastik tüm branşların temelini oluşturuyor. Her birey muhakkak cimnastik ile spora başlamalı” diye konuştu.

Mutlukent Futbol Şube Sorumlusu Emirhan Özbay ise, “Mutlukent Fenerbahçe Spor Okulları’nda 6 aydır eğitim veriyoruz. Yaklaşık 110 tane öğrencimiz var. 7 tane hocamız var. Verdiğimiz eğitimler futbol üzerine fakat biz çocukları hafta içi evden ekstra egzersiz programlarını ekstra beslenme programlarını uyku düzenlerine kadar her şeyi programlayıp karne şeklinde aylık tutuyoruz ve bunun takibini yapıyoruz. Geleceğe dönük önemli ve büyük planlarımız var. Daha önceden yapmış olduğumuz Türkiye şampiyonluğu olsun şu an aktif olarak yapılan Türkiye şampiyonasında öncesinde bölge şampiyonu olduk. Şu an gelecek turnuvaları bekliyoruz. Kulüpte 10-15 yaş grubunda şu anda şampiyon olduk. Daha çok oyun oynatarak, eğlendirerek futbola dair bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Yaş ilerledikçe futbol daha çok özgün ve özel çalışmalar da devreye giriyor. Şimdiki çocuklar geçmiş kuşağa göre daha şanslı olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Toplantının ardından futbol ve cimnastik alanlarında başarılı olan çocuklara madalya ve kupa takdim edildi.