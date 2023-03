Kocaeli İş Kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Takip Et

Belma A. ÖZGEN

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Başkan Yardımcısı, Zafer Halı Genel Müdürü Fatoş Durak: Kadınlar, mutlaka görev istemeli

Kocaeli Körfez’de 40 yılı aşkın bir süredir aile şirketi olan bir perakende mağazacılıkta Genel Müdürlük yapan Fatoş Durak, profesyonel hayata çok küçük yaşlarda başladığını anlattı.

Kadınların her zaman için güçlü durmasını ve karşısındakine kendisini ezdirmemesini bilmesi gerektiğini söyleyen Fatoş Durak, “Ben her zaman kadınlara şunu söylüyorum. Mutlaka görev isteyin. Bunu STK’lardan, Kocaeli Sanayi Odası gibi Odalardan isteyin… Örneğin Körfez Ticaret Odası’nın hiç kadın meclis üyesi yoktu, biz istedik ve şu an orada ikin kadın meclis üyesi var.

Biz kadınlar olarak elimizden geleni yapmalıyız. Bizi görmezden gelebilirler ama biz kendimizi göstereceğiz.” dedi. Kadınların iş hayatına mutlaka adım atmaları gerektiğini ama öncesinde o iş ile ilgili bilgi edinmelerini söyleyen Fatoş Durak, “Türk kadınında bu güç var. Kadınlar işe atılacak, bizim gibi kurumlar da onlara destek verecek. Kadınlarımıza her alanda çok iş düşüyor. Kadınlar işi beklemektense görev istemesini bilmeli”şeklinde konuştu.

Mauser International Packaging Solutions Türkiye Genel Müdürü Gönül Olcay: Kadınlar önce istediği hayata karar vermeli

Dünyanın birçok ülkesinde 200’e yakın üretim tesisi ile endüstriyel ambalaj seköründe faaliyet gösteren Mauser International Packaging Solutions Grubu’nun Türkiye’deki 3 tesisinin Genel Müdürü olan Gönül Olcay, kadınlar için kariyer seçeneklerinin sınırlı olduğu ‘büyükannelerinin jenerasyonu’ndaki dönemlerde yaşamadığı için kendisini çok şanslı hissettiğini anlattı.

Çalışma hayatı boyunca, çok çalışırsan her zaman fırsatların eşit olduğu meritokratik şirketlerde bulunduğunu ve sadece kadın olduğu için kapasitesinin sorgulandığını hatırlamadığını anlatan Gönül Olcay, kadınların önce nasıl bir hayat yaşamak istediklerine karar vermesi gerektiğini söyledi.

İş hayatında bir kadın olarak başarılı olabilmek için genç kadın çalışanlara önce nasıl bir hayat yaşamak istediklerine toplumsal normlara boyun eğmeden karar vermeleri tavsiyesinde bulunan Gönül Olcay, başkalarının onlar için belirlediği limitler içerisinde değil kendi istedikleri hayatı kurup yaşama konusunda tutarlı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Systemair Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğlu: "Kadınlar kendilerini ispatlamak zorunda"

Endüstri mühendisliği eğitimi aldığı için profesyonel hayata Unilever firmasının lojistik tarafında, ofis ortamında başlayan Ayşegül Eroğlu, üretime dokunabileceği bir yer aradığı için aile şirketine doğru geçiş yaptığını anlattı.

Burada önce satış sonrası hizmetlerle çalışmaya başladığını ve bir fiil indiğini anlatan Ayşegül Eroğlu, burada problemler ne, şantiyelerde ne gibi sıkıntılar oluyor, mavi yakalılar ne gibi zorluklar çekiyorlar, oradaki kalite problemlerimiz neler yada iyileştirebileceğimiz noktalar neler gibi durumları değerlendirme şansı yakaladığını söyledi.

Sonrasında fabrikaya dönüp üretim mühendisi olarak başladığını ve bir fiil deponun içerisinde çalıştığını anlatan Ayşegül Eroğlu, “Dokunduğunuz anda, işi yapanla bire-bir olduğunuz anda olay değişir.

Hele endüstri, sanayi istiyorsanız elinizin bir kirlenmesi lazım. Sonrasında yönetici pozisyonuna geldiğinizde tüm insanların size saygısını kazanabilirsiniz. Endüstrinin içerisine girmeyi hedefleyen tüm arkadaşlara, ar-ge bile olsa mutlaka saha inmelerini, sahadan başlamalarını tavsiye ediyorum.” dedi.

Tekiş Teknik Erozyon Kalıp Sanayi ve Tic. Aş. Genel Müdürü Filiz Özoğul Şahinoğlu: Deprem de bir kez daha kadın ve erkeğin eşit olduğunu gösterdi

Yaşanan deprem felaketi nedeni ille tüm ölenlere rahmet, kalanlarına başsağlığı dileyen Filiz Özoğul Şahinoğlu, özellikle depremin de bir kez daha kadın erkek, herkesin aslında eşit olduğunu gösterdiğini söyledi.

Her bir bireyin erkek yada kadın, hayat içerisinde bir hedefi olmalı ve kişinin o hedef dahilinde çalışıp bir plan yapması gerektiğini belirten Filiz Özoğul Şahinoğlu, eğitimin ise koşulsuz en önemli şart olduğunu söyledi. Filiz Özoğul Şahinoğlu, piyasaya mühendis kız yetiştirdiklerini, programcılıkta çalışan kadın sayısının ise az olduğunu söyledi.

Şirket olarak deneyimsiz ama mutlaka istekli insanlarla çalışmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Filiz Özoğul Şahinoğlu, özellikle ağır sanayide çalışan kadınların motivasyonunun da yüksek olması gerektiğini, böylece onların dışarıdaki kadınlara da örnek olabileceğini belirtti. Kendilerinin de şirket olarak bu anlayışı misyon edindiğini belirten Filiz Özoğul Şahinoğlu, “Kadınlar normal hayat içerisinde kendilerini konumlandırdıkları pozisyon ne ise onun için çalışsınlar” dedi.