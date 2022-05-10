Kocaeli Kitap Fuarı 14 Mayıs’ta kapılarını açıyor

Sabiha TOPRAK

Kocaelili kitapseverleri buluşturacak olan 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde, 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK’nın yanı sıra toplam 673 etkinlikle kitap tutkunlarını bir araya getirecek. Fuarın bu yıl ki teması edebiyatın temel taşlarından biri olan ‘’şiir’’ olarak belirlendi. Sanat-edebiyat ve fotoğraf sanatı dalında çok sayıda esere ve sayısız ödüle sahip Prof. Dr. Nurullah Genç, fuarın onur konuğu olacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sekapark Maide Restoranda 12. Kocaeli Kitap Fuarının tanıtım toplantısını düzenledi. 12. Kocaeli Kitap Fuarına yönelik detaylı bilgi veren Genel Sekreter Gündoğdu, 2 yıllık hasretin ardından kitapseverlerle tekrar bir araya gelecek olan kitap fuarının 9 gün boyunca her gün 10.30-21.00 saatleri arasında açık kalacağını ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda kitap fuarı ve büyük organizasyonların İnterteks’te düzenlendiğini hatırlatan Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Ancak buranın çatısının yoğun kar yağışı nedeniyle çökmesinin ardından yaptığımız incelemelerde yapısal bozuklukların da olduğunu gördük. Bu yıl kitap fuarımız Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek. Yeni fuar merkezimizin yapılmasıyla beraber Kocaeli Kitap Fuarı daha da büyüyerek yoluna devam edecek’’ dedi.

315 yayınevi, 40 sahaf, 70 STK, 673 etkinlik

Gündoğdu, ‘’Geride kalan 11 yılda Kocaelili kitap tutkunlarının yoğun ilgisi, fuarımızı etkinlik ve ziyaretçi sayılarında zirveye taşıdı. 2019 yılındaki son fuarımızı 855 bin 815 kişi ziyaret ederek, rekor sayıya ulaştı. 11 yıldaki toplam ziyaretçi sayımız ise 5,5 milyonu buldu. 12. Kitap Fuarımızda bizleri 315 yayınevinin açacağı stantlarda milyonlarca kitap karşılayacak. 40 sahaf bizi geçmişin tozlu raflarında dolaştıracak. Fuara ayrı bir hava katacağına inandığımız çadırlarımızda 70 sivil toplum kuruluşumuz yerini alacak. 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik düzenlenecek’’ açıklamasını yaptı.

Kitap fuarının her yıl farklı bir tema altında düzenlendiğini hatırlatan Gündoğdu, ‘’Önceki yıllarda ‘ortak geçmiş, ortak gelecek’, ’kitap ve medeniyet’, ’çocuk edebiyatı’, ’hikaye ve roman’ gibi temalarla fuarımızı yapmıştık. 12. Kocaeli Kitap Fuarımızın ana temasını ise edebiyatın temel taşlarından biri olan, gönlümüze ve ruhumuza hitap eden ‘’şiir’’ olarak belirledik. Kocaeli Kitap Fuarında bu yıl ağırlıklı olarak şiirin edebiyat hayatımıza katkıları ele alınacak ve tanınmış şairlerimiz yer alacak. 12. Kocaeli Kitap Fuarının bu yılki Onur Konuğu ise Nurullah Genç olarak belirlendi’’ diye konuştu.

Fuar öncesinde Kocaelililerin dört gözle beklediği, artık adı fuarla beraber anılan bir klasiğin daha 2 yıllık hasretin ardından geri döneceği müjdesini veren Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’13 Mayıs Cuma sabahı Cumhuriyet Bulvarında ağaçlar tekrar kitap açacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın katılımıyla saat 07.30’da başlayacak etkinliğimizde tarihi çınar ağaçlarına 5 bin adet kitap asılacak. Başkanımızla beraber okula giden öğrencilerimiz, işe giden vatandaşlarımız ve kitapseverler, hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacak’’ ifadesini kullandı.

Fuar için özel çadırlar hazırlandı

12’nci Kocaeli Kitap Fuarına gelecek misafirler için fuar alanına ulaşımda ve stantlara erişimde çok iyi bir planlamayla Kongre Merkezini en uygun düzeyde kullandıklarını aktaran Gündoğdu, ‘’Ana binadaki fuaye alanını ve koridorları yayınevlerimiz için uygun hale getirdik ve her iki binamızda ve öndeki boş alanda A, B ve C diye adlandırdığımız 3 ayrı bölüm oluşturduk. Kongre merkezimizdeki söyleşiler A bölümünde yer alan Akçakoca, Selim Sırrı Paşa, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa olmak üzere 4 ayrı salonda gerçekleşecek.

B bölümünde yayınevlerimizin bulunduğu çadır alanımız yer alıyor. C bölümünde ise yayınevlerimiz ve diğer kullanım alanlarımız bulunuyor. Kongre merkezimizin otopark alanını da Kitap Fuarımız için en uygun şekilde dizayn ederek, bu alanda çadırlardan oluşan D, E, F ve G bölümlerini hazırladık. D ve E bölümü diye adlandırdığımız iki büyük çadırımızda yayın evlerimiz yer alacak. F bölümündeki çadırda Kitap Fuarının en ilgi çeken kısımlarından olan sahaflarımız yer alıyor. Birçok kitapsever gibi ben de sahaflarda vakit geçirmeyi çok seviyorum. G bölümündeki çadırımızda ise Sivil Toplum kuruluşlarımız yer alıyor. Kocaeli genelinde bize başvuran her STK’mıza fuarımızda yer verdik ve stant açtık’’ ifadesini kullandı.

Eski arıtma tesisinin önünde bir adet otoparkın mevcut olduğunu, Kongre Merkezi önündeki otoparkın ise lojistik alan olarak belirlendiğini söyleyen Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Tramvay hattının üst kısmında ayrı bir otopark alanı daha oluşturduk. Fuara kendi araçlarıyla Kocaeli’den veya çevre illerden gelecek konuklarımız için parklanma ve aydınlatma çalışmalarını tamamladığımız bu alan 800 araçlık otopark kapasitesine sahip. Basketbol sahamızın hemen yanındaki yemek çadırımızda Antikkapı restoran hizmeti verecek’’ dedi.

Fuara ulaşımın ağırlıklı olarak tramvayla yapılmasını teşvik edecek çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekleyen Gündoğdu, ‘’Milli İrade Meydanındaki otoparkımız 14-22 Mayıs tarihleri arasında 9 gün ücretsiz hizmet verecek. Araçlarını buraya bırakan misafirlerimiz tramvayla rahat ve konforlu bir seyahatin ardından fuara erişim sağlayabilir. Fuarımızın Akçaray tramvay hattı güzergâhında yer alması konuklar için çok önemli bir avantaj. Tramvay hattında yer alan misafirlerimiz kongre merkezine kolaylıkla ulaşıp, yaya köprüsü üzerinden fuara geçebilecek. Aynı şekilde yaya köprüsünde yer alan asansörümüz de engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız ve çocuklu ailelerimiz için büyük kolaylık sağlayacak. Zaten Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızın arkasında da 5 bin araçlık ücretsiz bir otoparkımız var’’ açıklamasını yaptı.