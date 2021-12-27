Kocaeli Marmara Koleji, sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kurum olarak önemsediklerini belirten Kocaeli Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Necati Kal, “Bu hedeflerden dokunabildiklerimiz olduğunda onların ışığında projeler üretmeyi hedef alıp eğitim faaliyetlerimize de dahil ederek projelerimizi şekillendiriyoruz. Konuları belirlerken çevreye duyarlı, dönüşümlü düşünebilen, araştıran sorgulayan, iletişim kuran, küresel sorunların farkında bireyler yetiştirmeyi kendimize ilke ediniyoruz. Hedeflediğimiz kazanımları eğitimsel faaliyetlerle bağdaştırarak topluma nasıl fayda sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda sorunlara çözüm bulması veya sosyal-kültürel alandaki gereksinimleri karşılaması için planlanıyor. Projeler oluşturulurken, uzun vadede kalıcı etki bırakacak şekilde, öğrenciler, veliler, çalışanlar, işbirlikçilerimiz ve paydaşlarımız tarafından uygulanabilir ve anlaşılabilir olmasına dikkat ediliyor” dedi.

Atık toplama alanları oluşturuldu

Sosyal Sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren Kocaeli Marmara Koleji İlkokul ve Ortaokul Müdürü Sevda Saraçoğlu, “Kitapları Saklama Bağışla” 4 Devlet okuluna kütüphane kurmak için başlattığımız kitap toplama kampanyası okulumuz IB Öğrencileri tarafından yürütüldü. Dünya Çocuk Kitapları Haftasında Symbol AVM’de dört farklı devlet okuluna göndermek üzere kitap toplandı ve Yukarı Hereke Rıfat Ilgaz İlkokulu'na kitaplar bizzat öğrenciler tarafından teslim edildi. “Minik Kalpler Artık Üşümesin” Okul Aile Birliğimiz devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi çocukları belirleyerek mont ve bot alıp, hediye ettiler. “Sıfır Atık Projesi” Eko-okullar kapsamında okulumuzda atık toplama alanı oluşturuldu ve öğrencilerimiz evlerinden düzenli olarak evlerinden getirdikleri atıkları belediyeye ulaştırılmak üzere teslim ediyorlar. Tohum Takas Şenliği” Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimize yönelik KEYAD Derneği ile iş birliğinde atalık tohumların ve organik tarımın önemi üzerine eğitim ve şenlik gerçekleştirildi. Bu şenlik sonunda Öğrencilerimiz farklı yerlerden getirdikleri tohumları birbirleriyle takas ettiler. Bahar ayında da ekecekler. Artık Yaşamak İstiyoruz” Kocaeli Bisikletliler Derneği ve Kartepe Belediyesi ile ortak çalışma yürütülerek tüm okulca İzmit sahil ve çevre temizliği yapıldı. Plastik atıklar ve denizlerin temizliği ile ilgili farkındalık çalışması da yapılan bu projemize velilerimiz de destek verdiler. Canlı çeşitliliğini arttırmak üzerine bir proje planlamaktayız. Atık yağlarla bio enerji çalışması projesi de planlamayı düşündüğümüz projelerden biri. Öğrencilerimizin kazandığı bilinç ve farkındalıklar velilerimiz ve çevre tarafından çok takdir ediliyor” diye konuştu.

Marmara Koleji ve Tiyatro Fil işbirliği

Yabancı Diller alanında devlet okulları ile dil gelişimini desteklemek ve tüm öğrencilerde fırsat eşitliğini sağlamak adına İngilizce Drama, Yabancı Dil Kulüplerini birlikte yürütmek istediklerini söyleyen Kocaeli Marmara Koleji Yabancı Diller Koordinatörü Esra Uyal, “Bir Bilet İkimize de Yeter” projesi ile yabancı diller zümresinin başlattığı sosyal sorumluluk projesine göre İngilizce Çocuk Tiyatrosuna bir bilet alan herkes devlet okulundan bir arkadaşının oyunu bedava izlemesini sağlıyor. Kocaeli Marmara Eğitim Kurumları bir dünya okulu olarak yurtdışı ortaklı birçok projede yer alacak. İlimizde bulunan okulları da bu projelere dahil etmeyi hedefliyoruz. Yabancı Dil gelişimini desteklemek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere anlaşma imzaladığımız Tiyatro Fil ile ortak projelerimiz devam edecek çünkü kendileri de en az bizim kadar bu tarz projeleri önemsiyor. Her bir öğrencimizde, velilerimizde ve etkileşimde bulunduğumuz tüm topluluklarda yarattığımız çevreye, insana, yaşama, farklı kültürlere karşı bakış açılarının değişmesi ile oluşan farkındalıkları gözlemliyoruz. Biz bir eğitim kurumuyuz ve bir dünya okuluyuz. Uyguladığımız uluslararası eğitim sistemimizle bizim kulvarımız her zaman Kocaeli’nde farklı olacak” ifadesini kullandı.

Marmara Koleji ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden bahseden Tiyatro Fil Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Poyraz, “Bu projenin sıradan bir proje olmadığının, oldukça önemli ve sonuçları itibari ile de faydalı ve etkili bir proje olacağının farkındayız. Bu güzel projenin, vizyonu olan köklü ve her açıdan kalitesini koruyan bir kurumla hayata geçmesi gerekirdi. Marmara Eğitim Kurumları gibi köklü bir kurumla proje ortaklığı yapmak bir saniye bile düşüneceğiniz bir şey olmasa gerek. Projenin ilk toplantısına gittiğimizde hiç düşünmedik. Detaylara odaklandık ve harika bir görevdeşlik bilinci ile projeyi şekillendirmeye başladık. A’da Z’ye herkes bir bütün olarak çalıştı ve çalışıyor. Toplumda farkındalık oluşturmak, fırsat eşitliğini tabana yaymak ve iyinin ulaşılabilir olmasını hedefledik” dedi.