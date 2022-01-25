Kocaeli Model Fabrika Projesi onaylandı

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Kocaeli’nde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının da işbirlikleriyle, Kocaeli’ye kazandırmayı öncelikli amaç edindiği Model Fabrika Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzenlenen 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihli Model Fabrika Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda onaylandı.

“Kocaeli’ye artı değer katacak”

“Çağ atlatacak” olan Model Fabrika’nın Kocaeli’ye kazandırılması sürecinin başarıyla sonuçlanmasını değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, “Pandeminin en sarsıcı günlerini yaşadığımız tarihlerde, iş insanımızı bu tünelin sonundaki ışığa kenetlemek, daha da önemlisi hazırlamak için çok önemli bir yola çıktık ve 1 yıl önce girişimlerimizi başlattık. İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde resmi prosedürlerimizi tamamladık. İlimize yapılan her üst düzey ziyareti fırsat olarak görerek, Model Fabrika talebimizi ilgili tüm programlarda gündeme getirdik. Model Fabrika’nın ilimiz için ne kadar büyük artı değer taşıdığını anlattık. İlimizde faaliyet gösteren sanayi odamız, ticaret odalarımız ve OSB’lerimizin da bu amaca kenetlenmesiyle, mutlu sona ulaştık. İlimizin de aralarında bulunduğu 8 ilde Model Fabrika Kurulması talebi onaylandı” açıklamasını yaptı.

Model Fabrika’da, gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verileceğini belirten Bulut, “Sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm başta olmak üzere, işletmelerin mevcut yapısı revize edilerek, insan, makine,ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaları ve rekabet güçlerini kısa zamanda artırmaları sağlanacak. Model Fabrika ilimiz imalat sektörü için yeni bir çağın başlangıcı anlamını taşımaktadır. Bunlara ek olarak, üniversite – sanayi iş birliğinde arzu edilen seviyelere ulaşılmasının da adeta anahtarı konumundadır” dedi.