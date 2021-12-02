Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Keleş: İnşaat sektöründe KDV yüzde 8’e indirilmeli

KOCAELİ - ‘Tedarik zinciri kaynaklı sorunlara döviz kurundaki yükselişler eklenince inşaat malzemelerinde fiyatlar son 6 ayda yüzde 150 oranında arttı’ diyen Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, “Artışlar hem kamuyla çalışan müteahhitler hem de özel sektörde konut geliştiren şirketleri sert şekilde etkiledi. İnşaat sektörünün önde gelen üst örgütleri, özel sektör firmalarının alınabilir seviyede konut üretebilmesi için malzemede KDV’nin yüzde 8’e indirilmesi, 150 metrekare altı konutlarda da tapu harcının kaldırılmasını bekliyoruz. Destekler gelmediği takdirde Kocaeli’de bir konutun satış fiyatı oldukça yüksek rakamlara çıkacak” diye konuştu. Keleş, kamuda acil olarak ödeme yapılmaması halinde devletin duran inşaatları yeniden başlatmak adına uğrayacağı zararın 40 milyarı aşabileceğine vurgu yaptı.

Malzeme fiyatları yüzde 150 arttı

Son 6 ayda malzeme fiyatlarında yüzde 150, son 1,5 yılda ise yüzde 250 oranında artış yaşadığını ifade eden Oğuzhan Keleş, artışın kamu ve özel sektör firmalarını zorladığını söyledi. Yapı müteahhitleri sınıflandırılması ile sektördeki firmaların yüzde 70’nin elendiğini kaydederek, “Biz bu oranın yüzde 20 ile 30 arasında olmasını bekliyorduk. Dolayısıyla birçok firmanın bu şekilde elenmesi de bir sıkıntı oluşturdu. Bunun üzerine inşaat malzeme fiyatları da gelince konut üretiminde ve vatandaşın ihtiyacını karşılayacak fiyata konut üretiminde bir daralma yaşandı. Bu durum kiralara yansıdı. Dolayısıyla bu sorunun 2022’de daha da artacağını tahmin ediyorum” dedi. Piyasada yaşanan istikrarsızlıktan dolayı çok fazla yeni konut inşaatının olmayacağını söyleyen Keleş, diğer taraftan biriken bir talebin oluştuğunu belirtti.

Keleş, “Teminat mektubu, referans mektubu varsa ve işle ilgili hiçbir sıkıntısı yoksa sadece üç yıllık dönemde piyasa koşullarından dolayı çok fazla iş yapmadığı için bilançosunda sorun yaşayan fakat bankada parası olan deneyimli firmaların önünün açılması gerekir. İkincisi, TOKİ, Emlak Konut ve belediyeler arsa geliştirmeli. Alt yapı hizmetini getirmeli. Kat karşılığı da yüzde 30’lara düşürülmeli. Üçüncü olarak inşaat malzemelerinde KDV yüzde 8’e düşürülür. Ayrıca konutta da KDV oranı da yüzde 8’e düşürülür. KDV dengelemesi ile en azından maliyette toplam yüzde 16’lık bir indirim olur. Ayrıca 150 metrekareyi geçmeyen konutlarda bir daireye mahsus tapu harcı da sıfırlanabilir ve bu tür alımlarda uygun oranlı konut kredi desteği verilerek orta ve alt kesimi devlet sübvanse edebilir” açıklamasını yaptı.

Sektörel çalıştayda sorunlar dile getirilecek

Kamu müteahhitlerinin ortalama yüzde 25 kar oranıyla iş aldığını aktaran Keleş, “Enflasyona göre fiyat farkı kurtarmıyorsa devir etme imkânı sunulmalı. Eğer devirde kurtarmıyorsa tasfiye hakkı sunulmalı. Bu da Maliye Bakanlığı yerine bağlı bulunduğu kurum izniyle yapılmalı. Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak bağlı olduğumuz ve Yönetim Kurulunda görev aldığımız İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun (İMKON) 17-19 Aralık’ta Antalya’da düzenlediği sektörel çalıştayda bizlerde yer alacağız. Sektörümüzün mevcut durumu, çözüm önerilerinin de görüşüleceği toplantıda 2022 yılında konfederasyonumuz ile yapacağımız çalışmaları diğer birlik başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri ile görüş ve önerilerimizi sunabileceğimiz verimli bir toplantı gerçekleştireceğiz” dedi.