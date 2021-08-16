Kocaeli Ormanya’ya uluslararası ödül

KOCAELİ - Dünya’nın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilen ödüller sahiplerini buldu. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı ve 2 bin dönüm alan üzerine kurulan Ormanya,‘’En iyi Ekolojik Destinasyon’’ seçildi. 100’e yakın ülkeden ve bine yakın aday içerisinden, dünya genelindeki en iyi Ekolojik Destinasyon ödülüne layık görülen Ormanya’ya ödülü Tokat’ta düzenlenen törenle verildi. 1990 yılında kurulan, 206 ülkede üyesi olan ve 55 ayrı destinasyonda temsilci başkanı bulunan, dünyanın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilen ödüller yerlerini buldu. En İyi Ekolojik Destinasyonun seçildiği ödül törenine, 30’a yakın büyükelçi, bine yakın ekoturizm profesyonelleri, yurtiçi ve yurtdışı medya mensuplarının, dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri ve davetliler katıldı.

Açıldığı tarihten itibaren özgün rekreasyon alanları ile standartın üstüne çıkan Ormanya, doğayla uyumunu bozmadan kısa sürede alanında lider duruma geçti. 2019 yılında da Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı olan Ormanya, Turizm acentalarının ve turistlerin yoğun ilgisi ile çekici doğa turizmi destinasyonları arasında kendini ilk sıralarda gösteriyor.