Kocaeli Pelitli’de 397 hak sahibine tapuları teslim edildi

KOCAELİ - Düzenlenen törene, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

2022 yılı sonunda 5 bin 800 hektarlık imar çalışmasını bitireceklerini belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “100 yıllık dönemde Gebze’de tamamlanan imar alanı, 6 bin 500 hektarlık alandı. 2 yılda bizim imar uygulaması tamamlayarak tapularını teslim ettiğimiz alan ise 4 bin 500 hektar. 2022 yılı sonuna kadar bin 300 hektarlık alanı daha tamamlayıp toplamda 5 bin 800 hektarlık imar çalışmasını bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Gönül köprüsü kurduk”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze’de sessiz devrim gerçekleştirdiklerini belirterek, tapu alan vatandaşlara hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Çakmak’ın ardından konuşma yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “41 yıl belediyecilik yapmış bir kardeşiniz olarak sizlere hitap ediyorum. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilikte en zor işlerden biri de, başkanımızın bugün bizleri buluşturan husus ve çalışmadır. Yıllardır çözülemeyen sorunun çözümü gönül köprüsü kurmamızı sağlayan bir yoldur. Başkanımız hem mesleği gereği hem de sorumluğu gereği bu başarıya imza atıyor” açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Büyükgöz ve protokol tarafından hak sahiplerine tapuları takdim edildi.