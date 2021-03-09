Kocaeli Sanayi Odası’nda “8 Mart Dünya Kadınlar günü“ kutlandı
Kocaeli Sanayi Odası’nda (KSO) “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, tüm kadın çalışanların katılımı ile kutlandı.
KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, KSO Genel Sekreteri Mehmet Barış Turabi ve KSO Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert’in de katılım sağladığı “8 Mart Dünya Kadınlar Günü“ kutlaması, Oda Sergi salonunda öğle tatilinde gerçekleştirildi.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kadınlar gününe özel yaptığı açıklamada, kadın çalışanların önemini vurgulayarak, “Başarıların anahtarı kadınların elindedir. 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum” dedi.
Kocaeli Sanayi Odası’nda, daha sonra “8 Mart Dünya Kadınlar günü” nedeniyle birlikte pasta kesildi. Ayhan Zeytinoğlu, kadın çalışanların tümüne çiçek hediye etti.