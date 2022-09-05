Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) enerji fiyat artışları için hükümetten beklentisi var

KOCAELİ - KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enerji fiyatlarındaki artışlara yönelik yaptığı açıklamada “Sanayiciler olarak hükümetten beklentimiz, rekabet ettiğimiz ülkelerdeki maliyetlerin üzerinde maliyetimiz olmamasıdır. Rekabetçiliğimizi koruyabilirsek, sanayicilerin kısa vadede zorlanacağını ancak orta ve uzun vadede bu sıkıntıların atlatılabileceğini düşünüyoruz” dedi. “BOTAŞ ve EPDK 1 Eylül itibariyle geçerli olmak üzere doğalgaz ve elektrikte fiyat artışına gitti. Konutlarda elektriğe yüzde 20 artış yapılırken, doğalgazda da ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde yüzde 47,6, sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 artışa gidildi” diyen Zeytinoğlu, BOTAŞ’ın artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilere yüzde 80'in üzerinde destek vermeye devam edeceğini söyledi.



Enerji fiyatlarının uluslararası değerlendirildiğinin altını çizen ve artışların sanayicileri de kısa vadede zorlayacağına dikkat çekti. “Artışları zaman içerisinde fiyatlara yansıtmak zorunda kalacağımız için bu durum enflasyona da maalesef neden olacaktır. Ancak bu artışların dünya genelinde de yaşandığını göz önünde bulundurduğumuzda yadırganmaması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Zeytinoğlu, “Avrupa’da üretim yapan gelişmiş ülkelerde fiyatların çok daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Sanayiciler olarak hükümetten beklentimiz, rekabet ettiğimiz ülkelerdeki maliyetlerin üzerinde maliyetimiz olmamasıdır. Rekabetçiliğimizi koruyabilirsek, sanayicilerin kısa vadede zorlanacağını ancak orta ve uzun vadede bu sıkıntıların atlatılabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan bu artışların planlı olarak takiplenebilir olmasını da önemsiyoruz” dedi.



Devletin subvansiyonel destekleri konusunda denk bütçenin önemine değinen Zeytinoğlu, “Sosyal devlet konsepti içerisinde devletin subvansiyonel destekleri olacaktır ancak arzumuz devletimizin bütçe açığı vermemesi yönünde. Bu durumda, sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına erişebileceğini biliyoruz ve denk bütçeyi önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.