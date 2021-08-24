Kocaeli Serbest Bölge, yeni projelerle yatırımcı çekecek

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Kocaeli Serbest Bölgesi (KOSBAŞ) Genel Müdürü Cem Çardak, bölgedeki firmaların siparişlerini yılsonuna yetiştirmesi durumunda, bu yılın ticaret hacminin 1 milyar doları aşacağını belirtti. Yılın ilk yarısında ticaret hacmini 374 milyon 419 bin 510 dolar olarak gerçekleştiren ve şuanda 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayan KOSBAŞ, mevcut depo ve işyerlerinin yanı sıra yeni arazi projeleriyle de, yatırımcıların ilgi odağı konumunda.

KOSBAŞ’ın 6 ayda 88 milyon 97 bin 358 dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve ticaret hacminin geçen seneye göre 43 milyon dolarlık artış gösterdiğini belirten Cem Çardak, “Bölge firmalarımız siparişlerini yılsonuna kadar yetiştirirse ticaret hacmimizin 1 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. İstihdam sayımız 4 bin 300 kişi ve yılsonuna kadar istihdamın aynı seyirde devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Ticaret hacmini artıracak önemli projeler gerçekleştireceklerini söyleyen Çardak, “Kapı geçiş ve giriş sistemi projesiyle serbest bölgenin dışına daha vizyonel bir görüntü katacağız ve teknolojik bir sisteme geçiş yapacağız. Her 3 ayda bir firma ziyareti yapıyoruz ve memnuniyet anketi düzenliyoruz. Ziyaretler kapsamında geliştirilmesi gereken konuları tespit ediyoruz” ifadesini kullandı.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların önemli başarılara imza attığını dile getiren Cem Çardak, “Ticaret hacmimizi oluşturan firmalarımızın başında Çimtaş geliyor. Çimtaş, Çanakkale Köprüsü projesini yapıyor ve çalışmalarını tamamladı. Atlas Tersanesi, Uzmar Tersanesi, Yachtley Tersanesi ve Turkuaz Tersanesi, Türkiye’nin sayılı tersaneleri arasında yer alıyor. KOSBAŞ, bütün tersanelerin lokasyon olarak kilit noktası durumunda. Tersanelerde değişik çalışma biçimi bulunuyor. Bizim tersanelerimiz dünyayla yarışma gayretinde. Kalite ve bakım noktasında iyi bir vizyona sahip olmak gerekiyor. Tersanelerde çalışan personelin yoğun bir iş gücü var. Çalışanlarınızı iyi motive etmeniz gerek” diye konuştu.

5 bin 400 m2’lik yeni kapalı alan

Firmalara yüzde yüz lojistik desteği verdiklerini vurgulayan Cem Çardak, “Bölge firmalarımızın refahı için gereken tüm hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Çalışanlarımıza yemek, sağlık, temizlik ve depolama hizmeti, elektrik, su, doğalgaz ve peyzaj desteğini biz sağlıyoruz” dedi. 5 bin 400 metrekarelik yeni bir kapalı alan inşa etmeyi planladıklarını aktaran Çardak, “Şuanda yeni inşa ettiğimiz 4 bin metrekare kapalı alanımız var. Bu alanının yarısını doldurduk, diğer yarısı için de firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor” ifadesini kullandı.

Pandemide kesintisiz üretim

Pandemi sürecinde Kocaeli Serbest Bölgesi’ndeki firmaların gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten KOSBAŞ Genel Müdürü Cem Çardak, “Pandemi sürecini yoğun geçirdik. Firmalarımız, üretime hiç ara vermeden önceki senelere göre daha fazla sipariş aldı. İzmit Emniyet Müdürlüğü ile yaklaşık 800 bin metrekare alana sahip serbest bölgedeki, güvenlik tedbirleri konusunda bir proje gerçekleştirdik. Proje sonunda aldığımız rapora göre güvenlik tedbirlerimizi artırdık” dedi.