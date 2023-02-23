Kocaeli ‘Sürdürülebilir Turizm’de öncü olmak istiyor

Belma A. ÖZGEN

Dünya Gazetesi Kocaeli Temsilciliği, Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen, küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum sürecini de kapsayan toplantı sonrası Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile görüştü; sürdürülebilir turizm ve Kocaeli’nin bu program kapsamındaki çalışmalarını konuştu. Fatih Taşdelen ayrıca Kocaeli’de misafir edilmeye başlanan depremzedelere yaptıkları yardımlar hakkında da kısa bir bilgi verdi.

Hedef, haziran sonuna kadar yüzde 90 ilerleme

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla uygulamaya alınan Sürdürülebilir Turizm Programı’nda Kocaeli hızlı bir şekilde aksiyon aldı.

Türkiye’deki tüm konaklama tesislerini kapsayan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın 1’inci Aşama Belgesinin 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle başladığını hatırlatan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, sürenin 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceğini ancak Kocaeli olarak hedeflerinin haziran ayı sonu olduğunu söyledi.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum sürecini de kapsayan, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın aslında pandemi dönemi ile başlayan bir süreç olduğuna dikkat çeken Fatih Taşdelen, o dönemde tüm dünyada uygulamaya başlanan güvenli turizm sertifikası uygulamasında nasıl ki Türkiye çok hızlı hareket edip avantaj sağladı ise programın 1.aşama belgesinin tamamlanması konusunda da Kocaeli olarak hızlı hareket edip avantaj sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Hem çevreci hem ekonomik

Pandemi döneminde Türkiye’deki işletmelerin pandemi koşullarına göre şartlarını ayarladığını ve sonrasında dünya ülkelerinin turistleri buraya rahatlıkla gönderdiğini belirten Fatih Taşdelen, o dönem 30 yatak üzeri tüm işletmelere güvenli turizm sertifikasının zorunlu tutulduğunu ve hızlı bir aksiyon alan Türkiye’de her ne kadar dünyada yüzde 80-90’lara varan bir daralma yaşandı ise de Türkiye’de dünyadaki kadar bir daralma yaşanmadığını belirtti.

Pandemi sonrası dönemde artık tüm dünyada sürdürülebilir turizm programı uygulamasına geçiş için çalışmalar başladığını kaydeden Fatih Taşdelen, söz konusu programın kriterlerinin incelendiğinde çevreci bir çalışma olduğuna da dikkat çekti. Üç aşamalı programın 1.aşamasının ise 14 kriterden oluştuğunu ve bu ilk aşamanın yüzde 30’unu teşkil ettiğini anlatan Fatih Taşdelen, 1.aşamadaki kriterleri şu şekilde özetledi: “Sürdürülebilirlik yönetim sistemi, yasal uyum, raporlama ve iletişim, personel katılımı, müşteri deneyimi, herkes için erişim, yerel / bölgesel satın alma, kültür ve mirasın sunulması, çevreye duyarlı satın alma, verimli satın alma, enerji tasarrufu, su tasarrufu, atık su, katı atık.

Artık çevreci işletmeler tercih ediliyor

şletmelerin kriterlere uymasının hem çevreci hem ekonomik olmaları noktasında önemli bir çalışma olduğunu belirten Fatih Taşdelen, “Artık dünyadaki turistler bir ülkeden ülkeye hatta şehirden şehre giderken konaklayacakları işletmelerin özelliklerine bakmaya başladı. Eğer çevreci bir işletme ise onu tercih etme noktasına gidecekler ki dünyada buna zorluyor.” dedi.

Türkiye’nin burada öncü olmak istediğine de dikkat çeken Fatih Taşdelen, Kocaeli İl Turizm Kültür Müdürlüğü olarak da kendilerinin bu çalışmada öncü olmak istediklerini, 1’inci aşamanın 2023 yılı içerisinde tamamlanması gerekmesine rağmen kendilerinin bu aşamayı Haziran ayı sonuna kadar tamamlamak istediklerini, sonrası dönemin dezavantajları da olabileceğini söyledi. Türkiye geneli bu konuda eğitim almış ve Bakanlık’tan sertifikasını almış 13 yetkili firma olduğunu hatırlatan Taşdelen, bunların ise henüz 242 tane denetçileri olduğunu; turizm potansiyeli Kocaeli’den çok daha yüksek illerin programa başlaması ile beraber Kocaeli’nin daha kenarda kalmaması ve gecikmemesi adına hareket etmeye başladıklarını belirtti. “Bugün Antalya’ya baktığınız zaman yaklaşık 2 bin turizm belgeli işletme var, 6 bin civarında basit konaklama tesisi var. Kocaeli’de 60 tane turizm belgeli, 190 tane de basit konaklamalı toplam 250 işletmemiz var. İşletmeler haklı gerekçeler ile “nasılsa bir yılımız var, yıl sonuna kadar biz bunu hallederiz” diye düşünüyorlar ama biz yıl sonunu bekleyemeyiz.

Çünkü Antalya, Muğla, İzmir gibi kapasitesi yoğun iller devreye girdiğinde yetkili firma sayısı belli, bunların eleman sayıları belli, daha kenarda kalabiliriz.” diyen Fatih Taşdelen, kendilerinin Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen ve KOTİD Kocaeli Otelciler ve Turistik İşletmecileri Derneği (KOTİD), Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesisleri ve Basit Konaklama İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerinin yetkililerinin de katıldığı toplantı ile bir aydınlatma fişeği attıklarını konaklama tesislerinin de o aydınlatma fişeğinin altına toplanmaya başlayacaklarını beklediklerini söyledi. Çalışmanın tüm işletmeler için çok faydalı olduğunu belirten Taşdelen, küçük işletmelerin zorlandığını ancak 1’inci aşamada zorlanacak hiçbir şeyin olmadığını, herkesin sadece yaptıkları işleri belgelendirmesi gerektiğini belirtti.