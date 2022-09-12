Kocaeli, tıbbi aromatik yağda marka olacak  

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile 6 milyar dolarlık hacme sahip dünya pazarında yer almayı hedefliyor. Proje kapsamında Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki 42 dönüm alanda kurulan Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’nde yetiştirilen

biberiye, tıbbi nane ve oğul otundan oluşan tıbbi ve aromatik bitkilerden, Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi ile TÜBİTAK MAM iş birliğiyle Gebze’de kurulan Süperkritik Ekstraksiyon Tesisi’nde yüksek teknolojiyle hassas saflıkta yağ elde ediliyor.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’nin tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada elde edilen bu yağların ilaç, kozmetik ve takviye gıda sanayiinde kullanıldığını belirtti. Büyükakın, “Tıbbi ve aromatik yağlarla ilgili dünyada 6 milyar dolarlık bir pazar var. Dünyada toplam 21 bin çeşit aromatik bitki çeşidi bulunuyor. Bunun 12 bini Anadolu coğrafyasında. 12 bin çeşidin olduğu bir coğrafyada, 6 milyar dolarlık pazarın içinde 40 milyon dolar ihracatla yok sayılırız. Ama var olmamız lazım. Biberiyeyi normal sattığımızda kilogramı 2 dolara geliyor. Yağ olarak sattığımızda bu 100 dolara çıkıyor. Bu yaptığımız tesis, bugünün fiyatıyla 50 milyon TL’ye mal oldu. Bunu çiftçinin yapma şansı yok. Yağ borsasının Kocaeli’de kurulması için çalışmalar yapıyoruz. Bu da ciddi bir kazanç olacak. Büyükşehir olarak aromatik bitkilerden şampuan yapıyoruz, adı Ormanya, diş macunu, ağız gargarası üretiyoruz. Daha işin başındayız. Bu ürünlerin sayısı artacak ama bundan daha kıymetli olan bir süre sonra özel sektördeki firmalar da bu alana girmeye başlayacak” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük tesisi

Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenerek, uçucu yağ elde edildiği Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’nin, Türkiye’nin en büyük tesisi olduğunu söyleyen Tahir Büyükakın, başka bir eşinin olmadığını, bu teknolojiyi bu şekliyle kullanan başka bir yerin bulunmadığını vurguladı. Büyükakın,“Bu projemiz Türkiye’ye örnek olacak. Daha şimdiden birçok belediyeden gelip görmeye başladılar. Özel sektörden de gelip inceliyorlar. Biz bunu nasıl yaparız diye araştırmaya başladılar. Büyükşehir olarak çiftçimizin katma değerini yükseltmek istiyoruz. Üreticimize satın alma garantisi verdik. Bunun için Sekapark AŞ’yi kurduk. Projemizi Sekapark AŞ yürütüyor. Tarladan raflardaki ürüne kadar uçtan uca bir proje bu. Tarladaki çiftçimiz hak ediş usulüne göre çalışıyor. Üretimin ve alın terinin karşılığında çiftçimiz iyi şekilde alıyor. Belediyenin parasını saçmıyoruz, emeğinin karşılığını veriyoruz. Aromatik bitkilerin yağını çıkarıyoruz, böyle olunca katma değeri de artıyor. İlaç endüstrisi bunu istiyor.”

Başkan Büyükakın, biberiye hasadı yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2020’de hayata geçirdiği, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında, il genelinde bin 140 dekar alanda yaklaşık 4 milyon adet biberiye, tıbbi nane ve oğul otundan (melisa) oluşan tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, istihdam edilen kadın çiftçilerle birlikte tarlada biberiye hasadı yaptı. Daha sonra, Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’nin tanıtımı törenle gerçekleştirildi.