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Kocaeli Üniversitesi akademik personel alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 40 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 40 Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.