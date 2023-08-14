Kocaeli'de 100 bini aşkın kişiye eğitim

Gerçeği aratmayan deprem tatbikatlarına ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sözkonusu merkezde öğrenci, çocuk ve yetişkin tüm bireylere, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıyor. Depremlerin oluşumu, sismik takip ve izleme hakkında Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde vatandaşlara bilgi veren yetkililer, yaptıkları sunumlarda depreme karşı planlı ve hazırlıklı olunması gerektiğini ön plana çıkartıyor.

Deprem anında nasıl davranılması gerektiğinin de uygulamalı olarak gösterildiği merkezde şu ana dek 100 bini aşkın kişiye uygulamalı deprem bilinci eğitimi verildi. Merkezde depreme dayanıklı bina, ev içinin depreme hazırlanması, deprem sonrası toplanma yerleri bilgilerinin yanında deprem anının canlandırıldığı simülasyon odasında uygulamalı eğitimler veriliyor.