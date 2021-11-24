Kocaeli'de 164 odalı otel satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kocaeli'de 164 odalı otel kompleksi açık artırma ile satışa sunuluyor.

Otel binası kat irtifakına esas mimari projesine göre bodrum kat + zemin kat+ 7 normal kat + çatı katı olmak üzere toplam 10 katlı olarak projelendirilmiş olup bodrum kat + zemin kat + 7 normal kat olmak üzere toplam 9 katlı olarak inşa edilmiştir. Binada; sığınak, açık ve kapalı yüzme havuzu, termal havuzlar, toplantı ve konferans salonları, düğün ve özel etkinliklerin yapıldığı büyük salon, 57 araçlık otopark ve toplam 164 odası bulunmaktadır.

Otelin birinci satış ihalesi 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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