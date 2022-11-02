Kocaeli'de 2.Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı, başladı

Sabiha TOPRAK



Tarım Çalıştayı'na katılan ,Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Cumhuriyetimizin 100. yılında da 2002'de toplamı 36 milyar dolar eden tüm Türkiye ihracatının eş değeri ihracat, tek başına tarımda gerçekleştirilmiş olacak. Yerel yönetimlerin toprakları ve suyu doğru kullanmasını isterken, kent tarımını öne çıkarmalarını, stratejik ürünlerin ekildiği alanlara başka ürün ekilmemesini istedi. Kirişçi, yerel yönetimlerin mutlaka tarıma yönelme noktasında proje yapılmasını istedi Tarım, orman gençlik konseylerini yapacağız.



Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğin de başladı. İki gün sürecek çalıştayda, 30 büyükşehir belediyesi tarım deneyimlerini aktaracak, tarım ile ilgili uygulamalarını ortaya koyacak.

Programa Bakan Kirişçi ile birlikte Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı, Kamerun Tarım ve Tarımsal Kalkınma Delege Bakanı Clementine Antoinette Ananga Messine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, il belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı 345 milyon

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı, iki gün sürecek olan çalıştayla ilgili bilgi verdi. Gıda güvenliğinin son dönemde dünyanın gündemine girdiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İklim değişikliği, pandemi, bölgesel çatışmalarda gıda ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığımızdan bu yana gıda ile ilgili ciddi sorunlar olduğunu söylemeye başladık. Bugün dünya genelinde 828 milyon insan gece yataklarına aç giriyor. Dünya gıda forumunun istatistikleri bunlar. Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı 345 milyon. Yapılan araştırmalar ciddi bir tehdite işaret ediyor. İklim değişikliklerinin tarımsal verimliliğe etkisinin son 60 yılda verimliliği yüzde 21 düşürdüğü yönünde. Her bir derece ısınmanın tahıl üretiminde üretim kaybı yüzde 3 ile yüzde 10 arasında olduğu söyleniyor. Bu inanılmaz bir tehdit demek. Bu manada konuşmayı bırakıp icraat yapmak gerektiğini gösteriyor. Biz uzunca bir süredir bunun farkındayız ve çalışma yapıyoruz. Dünya gerçek bir gıda güvenliği tehdidi altında. Bunun için ve iyi örnekleri almak için buradayız. Pandemi ile birlikte şunu anladık yeniden düşünmeliyiz. Gıda güvenliği en çok kız çocukları, aileleri ve tüm toplumu etkiliyor. Bunun gibi birçok başlık üzerinde tartışmamız gerekiyor. Buradan bir network oluşturup üzerimize düşeni yapacağız. Tarım bakanlığının gıda güvenliği ile ilgili politikalarını uygulamaya hazırız” dedi.

İlki Konya’da ikincisi ise Kocaeli’de yapılıyor

İlkini Konya’da ikincisini ise Kocaeli’de yaptıkları Tarım Çalıştayı ile belediyelerin gıda ile ilgili önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Burada iyi uygulamaları ortaya koyarak çalışmaları sürdüreceğiz dedi.

Kocaeli bilim ve sanayi kenti

Kocaeli’nin bilim, sanayi kenti olmak dışında inovasyon ve bilişim kenti olduğunu söyleyen Vali Seddar Yavuz, Kocaeli’nin tarımda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, “ Siber güvenlik, bio güvenlik, gıda arz güvenliği açısından geri kalan ülkeler bağımsızlıklarını dahi kaybedecekler. Pandemiden sonra apartmanlarda sıkılanlar tarım alanları alarak yapılaşmaya başladı İstanbul ve çevre illerden Kocaeli’nin tarım alanlarına yönelik ciddi bir tehdit var. Bu nedenle tarım alanlarını korumak zorundayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin örnek projeleri var” dedi.

Tarım kanunu olmayan bir ülkede tarımın gelişmesini bekleyemezsiniz

Tarım Çalıştayını önemsediğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, birçok ülkenin gıda tehdidini gördüğünü ve adımlar atmaya başladığını belirtti. Türkiye’nin de bu konuda ciddi adımlar attığını ifade eden Kirişçi, “Hukuk devleti mevzuatlarla çalışır. 2006 yılına kadar bu ülkede tarım kanunu yoktu. Tarım kanunu olmayan bir ülkede tarımın gelişmesini bekleyemezsiniz. Tarım sigortasını 2006 yılında uygulamaya koyduk. Lisanslı depoculuk artık etkin bir şekilde depolama hizmeti veriyor. Şu anda Türkiye’de mevzuat var. Eksiklerimiz yok mu elbette var. Ama bir kanunumuz var ve bu noktada hareketle çalışıyoruz. Biz iktidara geldiğimizde 65 milyon insan vardı şimdi 85 milyona yükseldi. Bu tarım alanında gelişen ülkelerin nüfusuna denk geliyor. Sofralar değişti ve refah arttı. Aynı zamanda bu ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 50 milyona çıktı. Bu rakamlar çok ciddi. 2,8 milyar dolarlık ihracatı 30 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Tarım ihracatını 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkartacağız. Bunlar için suyumuzu, topraklarımızı korumamız lazım.

Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmamız ve teşvik etmemiz gerekiyor

Kent tarımı yapılmalı. İstanbul’a ülkede üretilen meyve ve sebzenin yüzde 25’i gidiyor. 270 bin kamyon 140 milyon kilometre yol yapıyor. Kocaeli İstanbul için bu kent tarımını yapmalı. İnsanı doğduğu yerde doyurmamız gerekiyor. Tarım arazileri noktasında Türkiye’nin 75’inci ili. Bu nedenle topraklarınızı idareli kullanmalıyız. Stratejik sektörlerin stratejik ürünleri vardır. Tıbbi ve aromatik bitkiler elbette önemli. Bunların stratejik ürünlerin yetiştirildiği alanlarda yapılmasına izin vermeyeceğiz. Tıbbi ve aromatik bitkileri diğer alanlarda yapın Suyu dikkatli kullanın. Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem diyerek zeytinyağı ve tereyağını elimizden aldılar. Kırsalda kalıp daha faydalı olacak insanlar kentlere geldiler. Kentlere gelenler burada mutsuz oldular. Yerel yöneticiler kentsel dönüşümler yapacağız diyerek didinirken köylerde daha az parayla insanlara yaşam alanı sağlayabilirsiniz. Tarım, orman gençlik konseylerini yapacağız. Bu konuda dünyada ilk olacağız. Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmamız ve teşvik etmemiz gerekiyor. Bu konseyi belediyelerin de oluşturmasını istiyoruz” dedi.