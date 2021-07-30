Kocaeli’de 30 dönüm ormanlık alan yandı

KOCAELİ - Kocaeli'de Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken ormanlık alan havadan görüntülendi. Ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri geniş kapsamlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.