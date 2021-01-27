Kocaeli’de 360 öğrenciye online eğitim için tablet desteği

Kübra OĞURLU

KOCAELİ-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Körfez Ticaret Odası (KTO), Gebze Ticaret Odası (GTO) ve Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi işbirliği ile pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören ve maddi imkanı olmayan öğrenciler için klavyeli tablet projesi başlatıldı. Proje kapsamında Kocaeli’de bulunan ve online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere 360 adet tablet desteği verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılım sağladığı törende, 360 adet tablet İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

“Kocaeli’de canlı ders oranımız yüzde 98,2”

Kocaeli’nin bilim, sanayi ve teknoloji şehri olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Eğitim faaliyetlerindeki gelişmeler hepimizi mutlu ediyor. Şehirde müthiş birlik ve beraberlik var. Bu, başarının en önemli anahtarıdır. Bugün çok güzel bir işbirliğinin örneğini yaşıyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyor” dedi. Kocaeli’de canlı ders oranının yüzde 98,2 olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “En fazla katılım ilkokulda yüzde 88 oldu. Kocaeli’de internete ulaşım yüzde 99,6’dır. Evinde televizyon olmayan öğrencilerimizi tespit ederek televizyonları teslim ettik. 14 bin 666 tableti bu konuda sorun yaşayanlara teslim ettik. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin gayreti çok değerlidir” diye konuştu.

Türkiye genelinde 30 bin adet tablet dağıtılacak

“Küçük Parmaklar Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 30 bin adet tablet dağıtılacağını belirten Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Tabletsiz öğrenci kalmasın hedefiyle yola çıkılan projenin ilimizdeki ayağında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, ilimizde 360 tane öğrencinin tablet ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede, klavyeli tabletlerimizi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla öğrencilerimize ulaştırıyoruz” dedi.