Kocaeli’de, firmaların yüzde 53’ünde kapasite kullanımı düştü

KOCAELİ-DÜNYA

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede bu ay, hem Türkiye genelinde hem Kocaeli’de kapasite kullanım oranlarında gerileme yaşandığını kaydetti.

Bu gerilemenin COVID-19 etkisinden kaynaklandığını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 53’ü de kapasite kullanım oranlarının gerilediğini bildirdi. Sektörlere baktığımızda, ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimya sektörünün yanında, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranlarında ufak da olsa gerilemeler yaşanan sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki aylarda aşının da başlamasıyla, COVID-19’un ekonomi üzerine olumsuz etkisinin azalmasını ve kapasite kullanımlarında da geçmiş yılların potansiyelinin aşılabilmesini temenni ediyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, “Ocak ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının, şubat ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 17’si şubat ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 20’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 63’ünde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 16’sı dış siparişlerinin şubat ayında arttığını belirtirken, yüzde 18’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 66’sında alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” açıklamasında bulundu.