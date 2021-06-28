Kocaeli’de Gültepe Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

KOCAELİ - İzmit Gültepe’de gerçekleşen temel atma programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gültepe Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Çocuklarımız bu kültür merkezinde kitapla buluşup, çeşitli söyleşiler dinleyecek. Millet Kıraathanesi dediğimiz, okuma, buluşma, dinlenme, sosyalleşme, kötü alışkanlıklardan uzak olma, birçok fonksiyon bu merkezin çatısı altında gerçekleşecek“ dedi. Projenin 2,5 milyonun üzerinde bir bütçesi olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “İmkanımız daha fazla olursa daha fazlasını da yaparız. Büyükşehir olarak gençlerin spor yapması için sanatla kültürle uğraşması için elimizden ne gelirse yapıyoruz, yapacağız. Bu proje aralık ayında inşallah bitmiş olacak” diye konuştu.

Gültepe Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer ise, “Kocaeli Büyükşehir’imizin alışkın olduğu bir temel atma töreni olabilir ama bu bizim için çok başka bir tören. Bu bizim orta vadedeki en büyük hayalimizdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

653 metrekare inşaat alanı

Gültepe Mahallesi 4397 ada 22 nolu parselde yapılacak olan kültür merkezinin proje alanı 229 metrekare olacak. Proje kapsamında, 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası ve bir rezerv oda ve bodrum katta bilgisayar odası ve bir bilgisayar odası bulunacak. Zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit yer alırken 1. katta konferans alanı ve mescit bulunacak. 2. Katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası yer alacak. 2. bodrum kat 128,36 metrekare, 1. bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve 2. kat 131,16 metrekare olmak üzere 5 katlı olan yapı toplam 653 metrekare inşaat alanına sahip olacak.