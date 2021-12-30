Kocaeli’de KADES, KETEM, ŞÖNİM uygulamaları ile kadınlar bilinçlendirildi  

KOCAELİ - Kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmeyi, kadınları bilinmeyenler hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturmayı, son yıllarda artan aile içi şiddet olaylarını engellemeyi ve kadınları bilinçlendirmeyi amaçlayan programın startı Gebze ilçesinde verildi. Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve eşi Nuray Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve eşi Güler Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay’ın eşi Ayşe Kuruçay tarafından çiçeklerle karşılandı.

Programın içeriği hakkında bilgi veren Selda Yavuz, “Bugün buradan sizlerle birlikte startını verdiğimiz bu buluşma valimizin himayelerinde ve benim koordinatörlüğümde yapmış olduğumuz bir bilgilendirme toplantısının ilkidir. 5 ana başlıktan oluşan bu bilgilendirme toplantılarımızı uygun zaman dilimleri içerisinde diğer ilçelerimize de yayarak, bütün kadınlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Programımızın içeriğinde İçişleri Bakanlığı projesi olan ‘KADES’ ve ‘En İyi Narkotik Polis Anne’, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projesi olan ‘ŞÖNİM’, Sağlık Bakanlığı projesi olan ‘KETEM’ ve Kocaeli İl Müftülüğü projesi olan ‘Aile İçerisindeki Huzur ve Hukuk’ projeleri hakkında bilgilendirme yapacağız. 2022 yılının birlik ve beraberlik içerisinde şiddetten uzak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ilk olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisinin UYUMA (Uyuşturucu İle Mücadele Aplikasyonu) ve En İyi Narkotik Polisi ANNE Projesi hakkında yaptığı bilgilendirmelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli personel tarafından, KADES (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) uygulaması tanıtılarak, bilgiler verildi. Daha sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ŞÖNİM sorumlusu Tuğba Uğur, şiddet, şiddet türleri, şiddet döngüsü, sığınma evleri, şiddet mağdurları, ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının devamında ise İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Merve Arslan’ın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sunumu ve İl Müftülüğü personeli tarafından ‘Aile İçerisindeki Huzur ve Hukuk’ projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.