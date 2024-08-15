Kocaeli'de kentsel dönüşümde öncelikli yapılar belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Deprem Riski Altındaki Yapıların Belirlenmesi Projesi' kapsamında kentteki bina stokunun depreme karşı dayanıklılığını tespit etmek amacıyla önemli bir çalışmayı tamamladıklarını kaydetti ve ekledi: "Bu 2007'den sonra yapılanların hepsi problemsizdir anlamına gelmiyor. Sonrasında gerek inşaat aşamasında gerekse devamında müdahaleler olabilir, onların da kontrolü gerekir."

Büyükakın, 'Riskli Alanlar Yönetmeliği'ne göre bir tarama faaliyeti gerçekleştirildiklerini anlatarak, şöyle devam etti: "İlçe ilçe, mahalle mahalle yapı stokunun risk analizleri ve dönüşüm planlaması çalışmalarını yürütüyoruz. Bina stokunun dayanıklılığına ilişkin çalışmanın yanında kamu binalarının ve köprülerin taranması, sanayi yapılarının afete hazırlık planlarının taranması, ayrı bir çalışma başlığıyla devam ediyor. Zemin etütleri bir yandan devam ediyor. Taramalar tamam, taramalar doğrultusunda fizibilite etütleri yapılıyor. Ön tespitlerimize göre 150 bin bağımsız birimin (bina değil) - bunların 30 bini kadar ticari alan, geri kalanları konut- güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerekiyor. Dolayısıyla özel sektörün de bir şeyler yapması lazım, insanların bir çaba içerisinde olması lazım. Dolayısıyla çok ince eleyip sık dokuyan ama vakit de kaybetmeyen bir yaklaşım içinde çalışıyoruz."

6 bine yakın konutta yenileme çalışmaları devam ediyor

Depremden bu güne Kocaeli'de 27 bine yakın yeni konut yapıldığını aktaran Büyükakın, "Bunun içinde TOKİ, Emlak Konut, Kent Konut var. Kentin 7 noktasında kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor ama bunlar dönüşmesi gereken, yenilenmesi gereken stokla kıyaslandığında hala yeterli sayılar değil. 6 bine yakın konutta yenileme çalışmaları, yeni stok üretme çalışmaları devam ediyor. Şahısları da yerinde dönüşüme teşvik edecek fizibilite çalışmalarını devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükakın, 688 taşınmaz kültür varlığı yapısının da tek tek ziyaret edildiğini, deprem risklerinin gözlemlendiğini ve olası yıkılma durumunda potansiyel can kaybı riskinin incelendiğini kaydetti. Deprem eğitim çalışmalarını önemsediklerini dile getiren Büyükakın, bu kapsamda yaklaşık 10 bin kişiye deprem eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.