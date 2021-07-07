Kocaeli’de Tıbbi Aromatik Bitkiler tesisinin temeli atıldı

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında Başiskele’de distilasyon tesisinin temeli atıldı. Temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli İl Tarım Ve Orman Müdürü Yüksel Çil ve Kırsal Tarım Ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk katıldı.

Proje ile çiftçi faaliyetlerinin katma değerini artırmaya çalıştıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, temeli atılan tesisin yatırımın bedelinin 16 milyon TL’den fazla olduğunu belirtti. Büyükakın, “Tesisin 20 dekarı demostrasyon sahası olarak kullanılacak, bu alanda Ar-Ge çalışmaları yapılarak ürün geliştirme, yeni türlerin denemesi ve çiftçilere yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Su buharı yöntemi kullanılarak uçucu yağların elde edileceği tesis, Türkiye’nin bu alandaki en büyüğü ve dünyadaki sayılı tesisleri arasında yerini alacak” dedi.

15 bin kilogram ürün işlenecek

Bina inşaatlarının bitiminde hemen distilasyon tesisinin kurulumunun yapılacağını ifade eden Büyükakın, “Kurulumu yapılarak, makine ekipman yerleşimine başlanacak. Tesiste önümüzdeki yıl mayıs ayında bu sürecin tamamlanması hedeflenirken ilk etapta 6 tank ile 18 bin kilogram/gün ürün işleme kapasitesi öngörüyoruz. Sonraki dönemlerde tank kapasitesini24’e, günlük ürün işleme kapasitesinin ise 72 bin kilograma çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin tıbbi aromatik bitkiler noktasında 40 milyon dolar ihracatı ve 50 milyon ithalatının olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Bu tesisleri kurarak çitçimize daha yüksek ücret verme şansımızı artıracağız. Bunlar tamamlandığında yeni ürünlerin işlenmesine yönelik alan da açılmış olacak. Satın alma garantisi, yağ borsası ve bunların endüstri ile buluşması ile süreç çok önemli bir noktaya gelmiş olacak. Dünyada milyarlarca dolarlık hacme sahip tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı, Kocaeli için de önemli bir kazanç kapısı olacak. Kocaeli’de üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler iç piyasanın yanı sıra, Türkiye’nin bu alandaki ihracatına da katkı sağlayacak. Tarımda farklı ürünlere yönelme ve katma değerin artması, Kocaeli çiftçisine büyük oranda ekonomik girdi sağlayacak” diye konuştu.

Yılsonuna kadar 1.5 milyon TL çiftçi ödemesi yapılacak

TABİP projesi kapsamında tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme tarla ve sahalarında 94 çiftçi ile sözleşme yapıldı. 84 çiftçinin fide dikim işlemleri tamamlandı. 10 çiftçinin dikim işlemi sonbaharda yapılacak. 1000 dekar civarı alanda ise Biberiye dikimi yapıldı. 150 dekar civarı alan için de sözleşme yapılırken sonbaharda dikimleri yapılacak. Ayrıca yeni kayıtlar alınmaya devam ediliyor. Bugün itibariyle çiftçilere yaklaşık 600 bin TL’lik ödeme yapıldı. Bu yılsonuna kadar ise yaklaşık 1.5 milyon TL çiftçi ödemesi yapılacak.